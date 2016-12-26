К 2021 году вся страна перейдет на непрерывное медицинское образование. 250 учебных часов, возможность дистанционного обучения, право выбора обучающей программы – об этих и других нюансах нововведения рассказала на центральном методическом совете декан факультета усовершенствования врачей Ольга Магницкая.

«Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России», - такими словами президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к Федеральному собранию 1 декабря. Это обращение – традиционно, и прописано в Конституции РФ. Оно включает в себя основные экономические и политические вопросы на данный момент времени и в перспективе.

«Граждане зачастую сталкиваются с очередями, с формальным, безразличным отношением к себе. Врачи перегружены, трудно попасть к нужному специалисту. Нередки случаи, когда поликлиники оснащены новейшим оборудованием, а у медицинских работников элементарно не хватает квалификации, чтобы применить это оборудование. Начиная с будущего года на базе федеральных и региональных медицинских центров и вузов будет организована регулярная переподготовка врачей. При этом специалист с помощью образовательного сертификата сможет сам выбрать, где и как повысить свою квалификацию», - рассказывает о разработках президент.

И действительно, в 2017 году в связи с переходом на систему аккредитации на место дополнительного профессионального образования приходит непрерывное медицинское образование (далее – НМО). Чем они отличаются друг от друга и что изменится?

Но прежде, чем приступить к основному вопросу – немного повторим термины. Первичная аккредитация проходит параллельно с вузовскими выпускными экзаменами, позволяет оценить уровень подготовки студента к работе. Первичная специализированная аккредитация – после прохождения ординатуры молодой врач сдает экзамен и получает лицензию, позволяющую работать узким специалистом. Периодическая аккредитация – каждые 5 лет практикующий врач сдает экзамен, тем самым подтверждая свою профессиональную пригодность.

Теперь о системе НМО. Она направлена на специалистов, проходящих периодическую аккредитацию, то есть практикующих врачей. За 5 лет между этими экзаменами доктор должен накопить 250 часов (не менее 50 часов ежегодно), которые представлены двумя блоками. 36 из 50 часов специалист получает в вузе, 14 оставшихся может набирать в ходе образовательных мероприятий, аккредитованных в системе НМО. Как правило, это конференции, образовательные электронные модули, расположенные на определенном сайте.

Переход к системе НМО начнется уже в 2017 году, к 2021 на нее плавно переведут всех специалистов. «Если с нынешней системой мы учились раз в пять лет, 144 часа очно, аудиторно, в вузах и получали документ, который разрешал нам профессиональную деятельность, то сейчас мы учимся постоянно, в режиме онлайн, то есть дистанционно, без отрыва от производства, ежегодно. И в нашем образовании кроме нас принимают участие профессиональные сообщества», - сравнила две системы декан Ольга Валерьевна.

Как и сказал президент РФ, врачи сами получают возможность выбирать программы, по которым будут образовываться. Речь идет о тех обязательных 36 часах в год. Для этого создан специальный сайт на базе РНИМУ им. Н.И. Пирогова, на котором каждый специалист заводит личный кабинет. На этом же портале есть информация о тех самых программах. Каждый вуз готовит собственные программы и публикует их на этом сайте, а врач уже вправе сам выбирать, где и по каким из них учиться.

Программы будут обновляться каждый год, чтобы врачи не учили одно и то же. Они должны быть актуальны и соответствовать нуждам региона, в котором находится вуз. Если врач будет всё-таки проходить очную часть в университете, то она планируется в виде учебной стажировки. В ее ходе используются муляжи, решаются ситуационные задачи: то есть люди должны прийти в вуз, чтобы получить какие-то практические навыки. В проектах ввести стажировку на рабочем месте, но этот момент пока не продуман.

На сайте уже есть 200 программ от ВолгГМУ, и зарегистрированные врачи могут их выбирать. После того, как специалист определился с программой, формируется заявка на обучение или образовательный сертификат. Далее врач либо приходит на очное обучение, либо проходит его дистанционно (зависит от программы). После завершения деканат ФУВ подтверждает окончание и выдает сертификат. Врач может оставить отзыв о программе. Так как это единая база – отзывы будут видны всем, и составители программ должны реагировать на них, чтобы улучшить качество предоставляемого обучения. Начинается работа в условиях конкуренции, а значит, голос человека действительно приобретает силу.

У ВолгГМУ достаточно большая база для предоставления таких услуг. Существуют симуляционные центры, создан центр дистанционных (виртуальных) образовательных технологий, который уже функционирует. Деканаты и кафедры готовы к совместной работе над созданием программ и даже начали двигаться на пути к переходу на систему НМО. Остается открытым вопрос стажировки «на рабочем месте», как это технически сделать. Но этого пока не знают даже в Министерстве здравоохранения.

Финансирование планируется проводить по трем направлениям: государственные задания, по которым учат бесплатно; за счет договорных отношений с физическими и юридическими лицами; и за счет программ фонда обязательного медицинского страхования (средств нормированного страхового запаса). Последнее требует определенного развития.

Врач – одна из немногих профессий, которой надо учиться ровно столько, сколько работаешь. Порой – всю жизнь. Система НМО позволит практикующему врачу, не отрываясь от рабочего места, постоянно развиваться и получать новые знания не только из учебников, но и от специально разработанных программ.

Светлана Клейносова