Рубрики ВолгГМУ в Web of Science: итоги 2016 года Традиционно в конце года проводится подведение итогов публикационной активности ученых нашего вуза. Одним из престижных показателей является количество публикаций в Web of Science – ведущей мировой поисковой платформе научной информации. Ядро этой системы составляет база данных Web of Science Core Collection, по которой рассчитываются основные, наиболее авторитетные в мире наукометрические показатели. По итогам года наибольшее количество публикаций в этой базе данных имеют: академик РАН А. А. Спасов – 110 статей профессор С. В. Недогода – 68, профессор А. А. Озеров – 62, профессор Ю. М. Лопатин - 59, академик РАН В. И. Петров – 59, член-корр. РАН И. Н. Тюренков – 54, профессор М. Е. Стаценко – 43, профессор М. С. Новиков - 42, доцент И. Н. Иежица – 37, профессор А. К. Брель – 29, профессор В. А. Косолапов – 21, ассистент Т. А.Чаляби – 19, доцент В. Н. Перфилова – 19, профессор О. В. Островский – 18, ассистент В. В. Цома – 17. Как и в прежние годы, наиболее представлены такие области исследования, как фармакология, химия, кардиология, исследования экспериментальной медицины. За 2016 год количество публикаций сотрудников ВолгГМУ в Web of Science увеличилось на 118 статей (в сравнении с прошлыми годами: за 2014 год – на 46 статей, 2015 год – 30 статей) и составило 1017 документов. Количество цитирований увеличилось на 1476 (в 2015 году – на 266). Индекс Хирша нашего вуза в этой системе остался 15. Среднее цитирование также выросло. Сейчас оно составляет 1,45 (в 2015 году – 1,2, полгода назад – 1,38). За прошедший год больше всего публикаций в Web of Science опубликовано в журналах: Бюллетень экспериментальной биологии и медицины (Bulletin of experimental biology and medicine), Химико-фармацевтический журнал (Pharmaceutical chemistry journal), Журнал общей химии и Российский химический журнал (Russian journal of General Chemistry), Кардиология (Kardiologiya), European journal of heart failure. 2016-й год ознаменовался появлением на платформе Web of Science российской коллекции научных трудов. В конце 2015 года в результате совместной работы компании Thomson Reuters, оператора глобальной базы Web of Science, и научной электронной библиотеки elibrary.ru, создателя российского индекса научного цитирования РИНЦ, была сформирована база данных лучших отечественных научных журналов. Она была размещена в Web of Science как отдельная база Russian Science Citation Index (RSCI). RSCI стала четвертой по счету национальной коллекцией в составе Web of Science. Ее размещение реализовано аналогично другим региональным индексам научного цитирования: корейской базы данных KCI, латиноамериканского индекса SciELO и китайской Chinese Science Citation Database. RSCI является отдельной базой данных, не входящей в основное ядро базы WoS –Web of Science Core Collection. Однако она полностью интегрирована с поисковой платформой WoS, связана с ней взаимным цитированием документов. В российской базе данных, в отличие от других региональных, справочная часть статей – заголовки и аннотации статей, сведения об авторе, список литературы, ключевые слова - размещается в свободном доступе на английском языке, что упрощает интеграцию трудов отечественных исследователей в глобальную научную среду. Подписчикам WoS доступны все материалы RSCI, и российские исследования отображаются наравне с исследованиями из других стран. Создание национальной коллекции на базе WoS – это важное событие в мире российской науки. Оно открывает возможности для поиска, анализа и оценки научных исследований, укрепляет связь российских ученых с мировым научным сообществом и помогает им заявить о себе всему научному миру. В базу RSCI вошло 652 тщательно отобранных из коллекции РИНЦ российских журнала, которые имеют, по мнению экспертов, значительную научную ценность, как для российского научного сообщества, так и для зарубежных ученых. Коллекция журналов RSCI отличается от РИНЦ большей долей изданий по инженерным и естественнонаучным дисциплинам и уменьшением доли мультидисциплинарных изданий и журналов по гуманитарным и общественным наукам. Полный перечень журналов, включенных в базу RSCI, представлен на сайте Научной электронной библиотеки eLibrary.ru. В декабре 2015 года – январе 2016 года был организован бесплатный тестовый доступ к базе RSCI на платформе WoS. Предполагалось, что льготный доступ должен быть предоставлен всем научным организациям России. Но в настоящий момент в той версии, которая доступна нашему университету, российской коллекции нет. Другой важный фактор создания базы данных RSCI - повышение качества российских научных изданий и их приведение к уровню международных стандартов. РИНЦ не производит какого-либо качественного отбора индексируемых публикаций. Поэтому в создании RSCI одним из главных моментов был отбор лучших журналов по всем научным направлениям. Оценка и отбор российских научных журналов производились по результатам многоуровневой экспертизы. К этой работе были привлечены ведущие ученые, представители различных научных организаций, в том числе и нашего университета. В отличие от журналов, претендующих на включение в центральную коллекцию WoS Core Collection, проходящих строжайший отбор и контроль Thomson Reuters, решение о включении журналов в RSCI принималось только российской стороной. Интересно отметить, что не все российские журналы, входящие в Web of Science Core Collection и Scopus, попали в базу RSCI. В дальнейшем планируется проводить постоянную актуализацию списка журналов RSCI, как минимум, раз в год. Будут отслеживаться новые журналы, и при сохранении ими высокого уровня в течение 1-2 лет, они будут включены в базу RSCI. Также предусмотрена возможность исключения журналов из RSCI в случае падения их качества. Из 652 журналов, вошедших в базу RSCI, 113 (17%) относятся к предметной области «Медицина и здравоохранение». Из них только 96 входят в перечень ВАК. То есть эксперты признали значительно меньшее количество журналов по медицине, чем дает официальный список ВАК, «соответствующим национальному уровню». Вместе с тем, 17 изданий медицинской тематики, не включенные в перечень ВАК, вошли в RSCI. Именно поэтому в настоящее время широко обсуждается мнение экспертов о необходимости замены перечня изданий, публикации в которых засчитываются при защите кандидатских и докторских диссертаций («списка журналов ВАК»), на список журналов, включенных в RSCI, сформированного не чиновниками, а научным сообществом. Кроме того, было предложено дать базе RSCI официальный правовой статус и руководствоваться ею при оценке эффективности научных работников, преподавателей, вузов, при рассмотрении заявок на научные гранты и т.д. Предполагается, что библиометрические показатели ученого и организации будут рассчитываться не по всему массиву публикаций РИНЦ, а лишь по коллекции публикаций журналов, входящих в RSCI, составляющие ядро РИНЦ (по аналогии с WoS Core Collection). На состоявшемся 21 января 2016 г. Совете по науке и образованию был поднят вопрос о неприменимости зарубежных подходов к оценке эффективности российских ученых и научных коллективов. Президентом России предложено разработать отечественную систему оценки результативности научной деятельности. В связи с созданием RSCI возникла еще одна проблема, волнующая издателей журналов, входящих в российскую коллекцию – преобразование их статуса из подписных изданий в журналы открытого доступа. Если государство не будет оказывать финансовой поддержки этим изданиям, публикации в них неминуемо станут платными. В любом случае, как бы не развивались в дальнейшем критерии оценки эффективности научно-исследовательской деятельности в России, уже сегодня десятки миллионов международных пользователей платформы WoS получили доступ к ядру РИНЦ – российской коллекции лучших научных журналов за последние 10 лет. В октябре 2016 года Web of Science в числе других продуктов научного подразделения компании Thomson Reuters была продана компаниям Onex и Baring Asia и объединена в информационный блок компании Clarivate Analytics. К началу 2017 году будет произведен полный ребрендинг продуктов. По словам представителей Clarivate Analytics, компания продолжит фокусироваться на работе с научными исследованиями, патентами, управлении интеллектуальной собственностью, и можно ожидать, что и в будущем российская наука будет представлена в этом глобальном индексе цитирования. Л. Г. Борисова, заведующая отделом

автоматизации библиотеки ВолгГМУ

