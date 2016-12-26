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Рождественский ректорский приём для иностранных студентов 2016

Деканат по работе с зарубежными студентами подвел итоги уходящего года и выделил лучших студентов ВолгГМУ, которые были активными и смогли проявить себя более ярко по различным направлениям деятельности во время учёбы в вузе и внеучебной жизни. Ежегодное традиционное мероприятие "Рождественский ректорский приём для иностранных студентов 2016" является дополнительным стимулом для ребят.

27 декабря 2016 года результаты подведения итогов были озвучены, а студентам вручили почетные дипломы, подтверждающие полученные звания: Лучший студент, Лучший спортсмен, Лучший представитель художественной самодеятельности. Это стало приятным известием для ребят и хорошим подарком накануне Наступающего нового года и Рождества, а также поводом для гордости.

Рождественский ректорский приём для иностранных студентов 2016
Бонг Фликсо Еугене
Джаффар Хусаин
Махмудов Тарлан
Тионг Шиун Пинг
Дхир Ниврити Арун
Лиев Чиа Чен

Лучший студент

Лиев Чиа Чен (Малайзия), 6 курс лечебный факультет
Liew Chia Chen

За время учёбы показала себя как активная, настойчивая и трудолюбивая студентка. Добросовестно относится к занятиям, экзамены сдает только на «отлично». Неоднократно получала почетные дипломы I степени. Принимала участие в спортивных соревнованиях. Поддерживает дружеские отношения с однокурсниками, принимает активное участие во внеучебной жизни, умеет работать в команде. 

Лучшие спортсмены

Тионг Шиун Пинг (Малайзия), 2 курс лечебный факультет
Tiong Shyun Ping

Чемпион фестиваля медицинских и фармацевтических вузов МЗ РФ, чемпион Волгоградской области по бадминтону в парном разряде, Чемпион универсиады вузов Волгограда.

Махмудов Тарлан (Узбекистан), 4 курс стоматологический факультет
Makhmudov Tarlan

Трехкратный призер универсиады вузов по футболу и мини-футболу в составе сборной команды ВолгГМУ, неоднократный призер любительской лиги Волгограда по мини-футболу.

Лучшие представители художественной самодеятельности 

Дхир Ниврити Арун (Индия), 6 курс лечебный факультет
Dhir Nivriti Arun

Успешно совмещает учёбу в медицинском университете с занятиями танцами, с большим удовольствием исполняет национальные и современные индийские танцы. Принимает активное участие в вечерах национальной культуры, интернациональных концертных программах и фестивалях, организуемых университетом и городскими детско-юношескими центрами. 

Бонг Фликсо Еугене (Малайзия), 5 курс лечебный факультет
Bong Flixo Eugene

Является активным участником интернациональных университетских, городских и областных концертных программ, фестивалей и вечеров, представляя культуру своей страны. Прекрасно танцует и исполняет песни на родном языке. Успешно совмещает учёбу в медицинском университете с увлечением танцами и пением.

Актхар Джафар Хусcаин (Индия), 4 курс лечебный факультет
Akthar Jafar Hussain

Активный участник студенческой художественной самодеятельности, с большим удовольствием исполняет популярные песни на английском и русском языках. Почитатель русской музыкальной и песенной культуры. Постоянный участник университетских концертных программ, интернациональных фестивалей и вечеров.

Деканат по работе с иностранными студентами
Кафедра русского языка и социально-культурной адаптации

Фото: В. Н. Морозкин

Сегодня, 00:29; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Портрет недели; Просмотров: 32;
Подразделение: Деканат по работе с зарубежными студентами

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