Деканат по работе с зарубежными студентами подвел итоги уходящего года и выделил лучших студентов ВолгГМУ, которые были активными и смогли проявить себя более ярко по различным направлениям деятельности во время учёбы в вузе и внеучебной жизни. Ежегодное традиционное мероприятие "Рождественский ректорский приём для иностранных студентов 2016" является дополнительным стимулом для ребят.

27 декабря 2016 года результаты подведения итогов были озвучены, а студентам вручили почетные дипломы, подтверждающие полученные звания: Лучший студент, Лучший спортсмен, Лучший представитель художественной самодеятельности. Это стало приятным известием для ребят и хорошим подарком накануне Наступающего нового года и Рождества, а также поводом для гордости.

Лучший студент

Лиев Чиа Чен (Малайзия), 6 курс лечебный факультет

Liew Chia Chen

За время учёбы показала себя как активная, настойчивая и трудолюбивая студентка. Добросовестно относится к занятиям, экзамены сдает только на «отлично». Неоднократно получала почетные дипломы I степени. Принимала участие в спортивных соревнованиях. Поддерживает дружеские отношения с однокурсниками, принимает активное участие во внеучебной жизни, умеет работать в команде.

Лучшие спортсмены

Тионг Шиун Пинг (Малайзия), 2 курс лечебный факультет

Tiong Shyun Ping

Чемпион фестиваля медицинских и фармацевтических вузов МЗ РФ, чемпион Волгоградской области по бадминтону в парном разряде, Чемпион универсиады вузов Волгограда.

Махмудов Тарлан (Узбекистан), 4 курс стоматологический факультет

Makhmudov Tarlan

Трехкратный призер универсиады вузов по футболу и мини-футболу в составе сборной команды ВолгГМУ, неоднократный призер любительской лиги Волгограда по мини-футболу.

Лучшие представители художественной самодеятельности

Дхир Ниврити Арун (Индия), 6 курс лечебный факультет

Dhir Nivriti Arun

Успешно совмещает учёбу в медицинском университете с занятиями танцами, с большим удовольствием исполняет национальные и современные индийские танцы. Принимает активное участие в вечерах национальной культуры, интернациональных концертных программах и фестивалях, организуемых университетом и городскими детско-юношескими центрами.

Бонг Фликсо Еугене (Малайзия), 5 курс лечебный факультет

Bong Flixo Eugene

Является активным участником интернациональных университетских, городских и областных концертных программ, фестивалей и вечеров, представляя культуру своей страны. Прекрасно танцует и исполняет песни на родном языке. Успешно совмещает учёбу в медицинском университете с увлечением танцами и пением.

Актхар Джафар Хусcаин (Индия), 4 курс лечебный факультет

Akthar Jafar Hussain

Активный участник студенческой художественной самодеятельности, с большим удовольствием исполняет популярные песни на английском и русском языках. Почитатель русской музыкальной и песенной культуры. Постоянный участник университетских концертных программ, интернациональных фестивалей и вечеров.

Деканат по работе с иностранными студентами

Кафедра русского языка и социально-культурной адаптации

Фото: В. Н. Морозкин