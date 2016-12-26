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Деканат по работе с зарубежными студентами подвел итоги уходящего года и выделил лучших студентов ВолгГМУ, которые были активными и смогли проявить себя более ярко по различным направлениям деятельности во время учёбы в вузе и внеучебной жизни. Ежегодное традиционное мероприятие "Рождественский ректорский приём для иностранных студентов 2016" является дополнительным стимулом для ребят.
27 декабря 2016 года результаты подведения итогов были озвучены, а студентам вручили почетные дипломы, подтверждающие полученные звания: Лучший студент, Лучший спортсмен, Лучший представитель художественной самодеятельности. Это стало приятным известием для ребят и хорошим подарком накануне Наступающего нового года и Рождества, а также поводом для гордости.
Лучший студент
Лиев Чиа Чен (Малайзия), 6 курс лечебный факультет
За время учёбы показала себя как активная, настойчивая и трудолюбивая студентка. Добросовестно относится к занятиям, экзамены сдает только на «отлично». Неоднократно получала почетные дипломы I степени. Принимала участие в спортивных соревнованиях. Поддерживает дружеские отношения с однокурсниками, принимает активное участие во внеучебной жизни, умеет работать в команде.
Лучшие спортсмены
Тионг Шиун Пинг (Малайзия), 2 курс лечебный факультет
Чемпион фестиваля медицинских и фармацевтических вузов МЗ РФ, чемпион Волгоградской области по бадминтону в парном разряде, Чемпион универсиады вузов Волгограда.
Махмудов Тарлан (Узбекистан), 4 курс стоматологический факультет
Трехкратный призер универсиады вузов по футболу и мини-футболу в составе сборной команды ВолгГМУ, неоднократный призер любительской лиги Волгограда по мини-футболу.
Лучшие представители художественной самодеятельности
Дхир Ниврити Арун (Индия), 6 курс лечебный факультет
Успешно совмещает учёбу в медицинском университете с занятиями танцами, с большим удовольствием исполняет национальные и современные индийские танцы. Принимает активное участие в вечерах национальной культуры, интернациональных концертных программах и фестивалях, организуемых университетом и городскими детско-юношескими центрами.
Бонг Фликсо Еугене (Малайзия), 5 курс лечебный факультет
Является активным участником интернациональных университетских, городских и областных концертных программ, фестивалей и вечеров, представляя культуру своей страны. Прекрасно танцует и исполняет песни на родном языке. Успешно совмещает учёбу в медицинском университете с увлечением танцами и пением.
Актхар Джафар Хусcаин (Индия), 4 курс лечебный факультет
Активный участник студенческой художественной самодеятельности, с большим удовольствием исполняет популярные песни на английском и русском языках. Почитатель русской музыкальной и песенной культуры. Постоянный участник университетских концертных программ, интернациональных фестивалей и вечеров.
Деканат по работе с иностранными студентами
Фото: В. Н. Морозкин
Сегодня, 00:29; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Портрет недели; Просмотров: 32;
Подразделение: Деканат по работе с зарубежными студентами
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