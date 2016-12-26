Накануне нового года объединенный профком ВолгГМУ посетил детский православный приют «Дом милосердия» им. Преподобной мученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны в городе Волжском.

Учредителями приюта «Дом милосердия» являются Волгоградская епархия Московского патриархата Русской Православной Церкви и супруга православного священника матушка Евгения, которая руководит Домом милосердия. Дети в приюте воспитываются в духе православной веры, им прививаются основы христианской нравственности. В Доме милосердия на данный момент находятся 38 воспитанников из неблагополучных семей в возрасте от 3до 16 лет.

В начале декабря администрация приюта обратилась к нам за помощью. Профком ВолгГМУ, сотрудники, студенты университета и медицинского колледжа собрали денежные средства, на которые были приобретены продукты питания: гречка, рис, сахар, соки, печенья, картофель, кабачковая икра, растительное масло и, конечно, новогодние подарки.

Матушка Евгения и администрация приюта встретили нас очень дружелюбно. Особенно радовались встрече с гостями и новогодним подаркам воспитанники Дома милосердия. Их лица святились от счастья. Ребята тоже подготовили нам подарки, сделанные своими руками.

Матушка Евгения и дети выражают глубокую благодарность всем за оказанную помощь!

Анна Павлова

Фото прислали из профкома ВолгГМУ