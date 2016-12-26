|
Лента новостей
Накануне нового года объединенный профком ВолгГМУ посетил детский православный приют «Дом милосердия» им. Преподобной мученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны в городе Волжском.
Учредителями приюта «Дом милосердия» являются Волгоградская епархия Московского патриархата Русской Православной Церкви и супруга православного священника матушка Евгения, которая руководит Домом милосердия. Дети в приюте воспитываются в духе православной веры, им прививаются основы христианской нравственности. В Доме милосердия на данный момент находятся 38 воспитанников из неблагополучных семей в возрасте от 3до 16 лет.
В начале декабря администрация приюта обратилась к нам за помощью. Профком ВолгГМУ, сотрудники, студенты университета и медицинского колледжа собрали денежные средства, на которые были приобретены продукты питания: гречка, рис, сахар, соки, печенья, картофель, кабачковая икра, растительное масло и, конечно, новогодние подарки.
Матушка Евгения и администрация приюта встретили нас очень дружелюбно. Особенно радовались встрече с гостями и новогодним подаркам воспитанники Дома милосердия. Их лица святились от счастья. Ребята тоже подготовили нам подарки, сделанные своими руками.
Матушка Евгения и дети выражают глубокую благодарность всем за оказанную помощь!
Анна Павлова
Фото прислали из профкома ВолгГМУ
Сегодня, 00:12; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 27;
Подразделение: Объединенный профком сотрудников и студентов
|
Личный кабинет
Ближайшие события
19.01.17 10:00 Круглый стол "Снижение частоты кесарева сечения"
20.01.17 10:00 Круглый стол "Интенсивная терапия акушерских осложнений"
Топ 5 новостей за неделю
Топ 5 новостей за месяц
Контактная информация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1
Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28
http://www.volgmed.ru post@volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation