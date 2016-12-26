Не только здоровье, но и эстетическое состояние груди занимает особое место в жизни каждой женщины. Когда речь идет об онкологии, представительницы прекрасного пола, конечно, готовы лишиться органа во имя жизни. Но есть ли такая необходимость на современном этапе развития реконструктивной и онкопластической хирургии? Оказывается, нет.

Существуют различные варианты реконструкции груди. Она может быть проведена как одномоментно с радикальной операцией на железе, так и в отсроченном варианте. Решение о том, какая из указанных методик предпочтительнее, принимается в союзе пациента с врачом, исходя из складывающейся ситуации. Все онкопластические операции при раке молочной железы входят в перечень вмешательств, которые выполняются в рамках квот ОМС. И любая женщина имеет право, так или иначе, сохранить орган. Если, конечно, на то нет противопоказаний (поздняя стадия злокачественного процесса, высокая степень распространенности - поражение местных тканей).

Реконструкция груди может выполняться с использованием:

1) Экспандера

а) одномоментная реконструкция груди

б) двухэтапная реконструкция груди

2) Cобственного тканевого лоскута

Реконструкция, выполненная с применением имплантов, имеет свои плюсы. Это меньшая болезненность в послеопреационном периоде, ниже риск неудач самого хирургического вмешательства. Такой вид протезирования железы удобен и для администрации клиники, и для операционных (в плане оснащения). И вообще такое вмешательство проще для хирурга. Что не скажешь о пластике свободными лоскутами. Такая операция действительно на порядок сложнее. Требуется владение микрохирургической техникой, да и вообще её наличие. Поэтому и риск неудач здесь выше. Так зачем вообще тогда говорить о пластике аутологичными лоскутами?

На эту тему на прошедшем недавно в Сан-Антонио симпозиуме, посвященному раку молочной железы, выступили авторы исследования MROC (Mastectomy Reconstruction Outcomes Consortium). Оказалось, что проведение лучевой терапии способствует увеличению частоты осложнений у больных раком молочной железы, реконструкция которой выполнена с применением имплантов. Среди участниц исследования, кому были установлены импланты, качество жизни объективно значительно ниже в группе пациенток, получивших лучевую терапию. Напротив, у больных с аутологичной трансплантацией разницы в качестве жизни среди групп, получавших/не получавших лучевую терапию, выявлено не было. Подробнее об этом исследовании можно прочитать здесь.

Получить актуальную информацию, освоить базовые практические навыки для осуществления пластики молочной железы с помощью аутологичных тканей есть возможность в республике Татарстан. Я рада, что побывала на международной Школе маммопластики, которая проводилась на базе образовательного центра высоких медицинских технологий «AMTEC KAZAN» в Казани.

Приглашенные спикеры Школы Джауме Масиа, руководитель отделения пластической хирургии клиники «Планас», клиники Святого Павла (Барселона, Испания), глава департамента пластической хирургии в Университете Барселоны и Джиан Фархади, профессор кафедры пластической, эстетической и реконструктивной хирургии EBOPRAS, руководитель отделения пластической и реконструктивной хирургии клиники «Гая и Святого Томаса» (Лондон, Великобритания).

Все прибывшие, а зарегистрировалось чуть более 200 человек, получили предельно понятную инструкцию от зарубежных коллег «из первых уст» по ходу показательной операции и в процессе теоретического разбора конкретных клинических случаев. Также поднимались вопросы реабилитации пациенток после пластики различными аутологичными свободными лоскутами. Особое внимание было уделено DIEP-лоскуту. А среди осложнений мастэктомии подробно рассмотрели лимфедему, методы её лечения. Участники проекта могли участвовать в мастер-классах и практических занятиях в учебных операционных.

Безусловно, зарубежные коллеги говорили только по-английски. Да, организаторы позаботились о синхронном переводе и персональных наушниках для каждого участника. Вместе с тем мне ещё раз стало понятно, что общение с первоисточником напрямую обогащает как знаниями, так и личными контактами.

На Школе выступили с докладами и российские врачи. Артур Исмагилов, один из организаторов Школы маммопластики в Казани, сообщил о преимуществах внутренних грудных сосудов в роли реципиентов для микрохирургической реконструкции молочной железы. Опытом проведения реконструктивных операций в Российском онкологическом научном центре им. Н.Н.Блохина поделился Владимир Соболевский.

В завершение приведу цитату одного из приглашенных спикеров, которая заставляет задуматься. «Это не комплексная реконструкция головы и шеи. Мы не делаем чего-то экстраординарного», - отметил Фархади. И добавил: «Я всегда открыт к новым техникам». Думаю такая позиция – пример для подражания. Хирург, имея за плечами громадный опыт реконструктивных и онкопластических операций, постоянно совершенствуется. Ведь даже со сломанным инструментом показательную операцию (отсроченная реконструкция молочной железы DIEP-лоскутом) зарубежные коллеги выполнили (всего!) за 3 часа.

Справочная информация:

Ввиду того, что при методике DIEP не проводится иссечения мышцы, восстановительный период при этом протекает легче и быстрее. Кроме того, эта методика отличается меньшим риском ослабления мышечного слоя стенки живота и меньшим дискомфортом. Данная методика пластики груди собственными тканями заключается в том, что в состав лоскута входят только кожа, жировая ткань и кровеносные сосуды, а именно – глубокая нижняя эпигастральная артерия (откуда и происходит аббревиатура DIEP). Мышцы в этом лоскуте нет. Это основное отличие между методами DIEP и TRAM.

Анна Ким