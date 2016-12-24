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В минувшую субботу в Волгоградском медицинском прошел мастер-класс на тему «Хирургические узлы». Школьников, твердо решивших посвятить свою жизнь медицине, радостно встретили члены Хирургического клуба. Такой опыт наставничества практиковался впервые. А мы подвели итоги этого мероприятия.
«Сегодня мы познакомим вас с работой университетского хирургического клуба, как будущих абитуриентов нашего вуза. Это поможет вам уже сейчас определиться с выбором будущей профессии, а в дальнейшем стать членами нашего коллектива», - приветствовала Наталия Холопова школьников 8-11 классов.
Ознакомившись с историей развития клуба, школьники перешли к практике. Оксана Горлач (4 курс 1 группа лечебный факультет), Марьям Омарова (5 курс 6 группа лечебный факультет) и Валентина Тарасенко (5 курс 17 группа лечебный факультет) не только рассказали об основных узлах в хирургии, но и научили ребят вязать их. Хирургический узел и узел Джанелидзе уже освоен школьниками. А это значит, что весной они смогут принять участие в спарринге (учебном состязании) с членами Хирургического клуба.
Школьники за время мастер-класса также попробовали вязать узлы на установке «Ethicon», которая имитирует глубокую рану. Но больше всего им запомнилась работа с иглодержателем, заряженным иглой, и пинцетом. И это не удивительно! Ведь это первые мануальные навыки, которыми овладевают все новички сразу после вязания узлов.
Хирургию нельзя представить без инструментария. Основные принципы работы с хирургическими инструментами объяснила Наталия Холопова (6 курс 6 группа педиатрический факультет). «Особенно интересно было узнать про акушерско-гинекологический инструментарий, потому что я мечтаю стать акушером-гинекологом. Очень рада, что попала на мастер-класс, атмосфера была приятная. К тому же я узнала много нового и поняла, что мне действительно интересна медицина», - рассказала Валерия Носачёва, ученица 9 класса.
Стоит добавить, что уже в конце года ученики Школы юного медика попытаются вступить в секцию школьников Хирургического клуба, чтобы уже осенью 2017 года попробовать свои силы на внутривзовской олимпиаде. Следите за новостями.
Евгения Конченко
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Сегодня, 20:15; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 32;
Подразделение: Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
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19.01.17 10:00 Круглый стол "Снижение частоты кесарева сечения"
20.01.17 10:00 Круглый стол "Интенсивная терапия акушерских осложнений"
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