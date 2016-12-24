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Профилактика гриппа

В настоящее время в Волгоградской области, как и в большинстве регионов Российской Федерации, наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ в основном среди лиц от 15 лет и старше. Заболеваемость совокупного населения области на прошедшей неделе (19.12.2016г.-25.12.2016г.) была выше эпидемического порога на 10%. (Источник: Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

При первых симптомах заболевания (повышение температуры тела, сухой кашель, одышка, насморк, головная боль, боль за грудиной, боль в мышцах):

- Нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя начать лечение.

- Незамедлительно обратиться за медицинской помощью в ближайшее по месту жительства лечебное учреждение. Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента.

С целью профилактики:

- Соблюдайте респираторный этикет.
- Используйте индивидуальные средства гигиены.
- Чаще мойте руки водой с мылом или другим дезинфицирующим средством. По возможности проводите гигиену слизистых верхних дыхательный путей (промывайте нос, рот и горло).
- Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.
- После посещения общественных мест дома - смените одежду. Чаще стирайте одежду.
- Пользуйтесь маской (особенно беременные женщины, частоболеющие граждане и люди с ослабленным иммунитетом) на занятиях, на работе и в местах скопления людей.
- Регулярно проветривайте помещения дома и на работе.
- Ежедневно делайте влажную уборку.
- Используйте народные методы профилактики (мед, чеснок, лук, лимон и др.) при отсутствии противопоказаний.
- Ограничьте прием алкоголя.
- Высыпайтесь.
- Не допускайте чрезмерных физических нагрузок.

Об оперативной информации в Волгоградской области можно ознакомится на сайтах
Роспотребнадзора и Комитета здравоохранения Волгоградской области

Материал прислала А. В. Глинская,
главный врач Клиники семейной медицины ВолгГМУ 

Источник иллюстрации:
http://lic23.ru/wp-content/uploads/2016/12/plakat_gripp.jpg 

Сегодня, 19:47; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Это интересно; Просмотров: 32;
Подразделение: Клиника семейной медицины

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