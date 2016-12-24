В настоящее время в Волгоградской области, как и в большинстве регионов Российской Федерации, наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ в основном среди лиц от 15 лет и старше. Заболеваемость совокупного населения области на прошедшей неделе (19.12.2016г.-25.12.2016г.) была выше эпидемического порога на 10%. (Источник: Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

При первых симптомах заболевания (повышение температуры тела, сухой кашель, одышка, насморк, головная боль, боль за грудиной, боль в мышцах):

- Нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя начать лечение.

- Незамедлительно обратиться за медицинской помощью в ближайшее по месту жительства лечебное учреждение. Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента.

С целью профилактики:

- Соблюдайте респираторный этикет.

- Используйте индивидуальные средства гигиены.

- Чаще мойте руки водой с мылом или другим дезинфицирующим средством. По возможности проводите гигиену слизистых верхних дыхательный путей (промывайте нос, рот и горло).

- Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.

- После посещения общественных мест дома - смените одежду. Чаще стирайте одежду.

- Пользуйтесь маской (особенно беременные женщины, частоболеющие граждане и люди с ослабленным иммунитетом) на занятиях, на работе и в местах скопления людей.

- Регулярно проветривайте помещения дома и на работе.

- Ежедневно делайте влажную уборку.

- Используйте народные методы профилактики (мед, чеснок, лук, лимон и др.) при отсутствии противопоказаний.

- Ограничьте прием алкоголя.

- Высыпайтесь.

- Не допускайте чрезмерных физических нагрузок.

Об оперативной информации в Волгоградской области можно ознакомится на сайтах

Роспотребнадзора и Комитета здравоохранения Волгоградской области

Материал прислала А. В. Глинская,

главный врач Клиники семейной медицины ВолгГМУ

Источник иллюстрации:

http://lic23.ru/wp-content/uploads/2016/12/plakat_gripp.jpg