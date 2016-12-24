|
Лента новостей
В настоящее время в Волгоградской области, как и в большинстве регионов Российской Федерации, наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ в основном среди лиц от 15 лет и старше. Заболеваемость совокупного населения области на прошедшей неделе (19.12.2016г.-25.12.2016г.) была выше эпидемического порога на 10%. (Источник: Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)
При первых симптомах заболевания (повышение температуры тела, сухой кашель, одышка, насморк, головная боль, боль за грудиной, боль в мышцах):
- Нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя начать лечение.
- Незамедлительно обратиться за медицинской помощью в ближайшее по месту жительства лечебное учреждение. Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента.
С целью профилактики:
- Соблюдайте респираторный этикет.
Об оперативной информации в Волгоградской области можно ознакомится на сайтах
Материал прислала А. В. Глинская,
Источник иллюстрации:
Сегодня, 19:47; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Это интересно; Просмотров: 32;
Подразделение: Клиника семейной медицины
|
Личный кабинет
Ближайшие события
19.01.17 10:00 Круглый стол "Снижение частоты кесарева сечения"
20.01.17 10:00 Круглый стол "Интенсивная терапия акушерских осложнений"
Топ 5 новостей за неделю
Топ 5 новостей за месяц
Контактная информация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1
Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28
http://www.volgmed.ru post@volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation