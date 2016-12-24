В аудитории клиники кожных болезней состоялось заседание общества дерматовенерологов. Врачи поделились опытом и подвели итоги года.

Наибольший интерес среди участников заседания вызвал доклад врача из Красноармейского филиала областного кожно-венерологического диспансера Сергея Филина. Врач не только смог описать клинический случай семейной кератодермии, но и привёз с собой пациентов – мать и двоих её сыновей, страдающих данным недугом. Врачи и учёные осмотрели больных. Что за болезнь кератодермия? Это целая группа дерматозов, которые характеризуются нарушением ороговения кожи. Причины и патогенез заболевания окончательно не выяснены. В ходе исследований установлено, что кератодермии обусловлены мутациями в генах, кодирующих кератин. По словам врача, семья была заинтересована в постановке диагноза. Ведь ладонно-подошвенные кератодермии с аутосомно-доминантным типом наследования могут быть ассоциированы с другими заболеваниями, в том числе онкологическими. В связи с этим пациентов направили на медико-генетическое консультирование.

О терапии акантолитической пузырчатки рассказал главный дерматовенеролог и косметолог Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области, заведующий кафедрой дерматовенерологии ВолгГМУ, д.м.н. Алексей Родин. Эта болезнь связана с аутоиммунным разрушением межклеточных связей в эпидермисе. Профессор вместе с коллегами предложил наиболее рациональную схему лечения представленного заболевания. Кроме того, учёный остановился на методах профилактики и лечения осложнений пузырчатки.

Ирина Иванова, к.м.н., ассистент кафедры, своим докладом подытожила 30-летний опыт лечения атопического дерматита. Это заболевание проявляется сухостью, повышенным раздражением кожи и сильным зудом. Ранее он имел другое название — диффузный нейродермит. Из эктодермы (наружного зародышевого листка) формируется нервная система, кожа и ее придатки. Поэтому целесообразным оказывается применение акупунктуры или иглорефлексотерапии. За 30 лет на кафедре Волгоградского медуниверситета с помощью этой методики было пролечено более 3000 больных. Иглотерапия состоит в том, что в биологически активную точку вводится специальная медицинская игла. В результате создается мощный рефлекторный ответ, который позволяет напрямую воздействовать как на внутренние органы, так и на регулирующие системы организма. Ряд исследований показал, что сочетание стандартных методов с акупунктурой значительно улучшает терапевтический эффект лечения атопического дерматита.

Об особенностях течения сифилиса на фоне ВИЧ-инфекции доложила коллегам к.м.н., ассистент кафедры дерматовенерологии Елена Сердюкова. В своём сообщении ассистент представила клинический случай. У больного был диагностирован вторичный рецидивный сифилис. На фоне ВИЧ-инфекции заболевание прогрессирует значительно быстрее, в ряде случаев приводит к развитию нейросифилиса. Оно протекает злокачественно, агрессивно, нередко с осложнениями (в данном случае - офтальмологические патологии) и атипичными проявлениями.

По окончании заседания Алексей Родин поблагодарил коллег и пожелал им удачи в новом году.

Елена Сухорукова

фото: Николай Котельников

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