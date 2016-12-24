Как начать заниматься научной работой? Что нужно сделать, чтобы участвовать в организации конференций и съездов? Как получить майку и значок НОМУС, в конце концов? Студенты частенько задают эти вопросы - причем не только первокурсники, но и «старожилы» медуниверситета. Чтобы на них ответить, члены научного общества ВолгГМУ провели расширенное собрание и презентацию, а также подвели итоги года. Как это было? Все подробности – в этой статье.

Начнем с самого интересного: как стать членом НОМУС? Никаких вступительных испытаний и тем более подписей кровью для этого не требуется. Но есть несколько правил: во-первых, вы обязательно должны быть членом кружка любой из кафедр университета. Во-вторых, вы должны заниматься научной работой – в этом, собственно, и суть общества. А если вы в этом новичок, не переживайте – в НОМУСе всему научат. Опытные члены общества периодически проводят Школу молодого исследователя (ШМИ). Для тех, кто в танке: это однодневный интенсив, в течение которого в малых группах проходят тренинги по разным темам – например, как провести статистическую обработку данных, как написать статью или как представить свою работу на конференции. Ближайшая ШМИ пройдет в феврале следующего года, а всю подробную информацию (в том числе и конспекты тренингов) вы сможете найти в группе Школы молодого исследователя во ВКонтакте.

Все еще не передумали? Тогда вам нужно заполнить характеристику, форму которой можно найти в группе НОМУС во Вконтакте. А затем отправить ее Карине Петровой, секретарю совета НОМУС, вместе со своими данными: курс, группа, факультет, номер телефона, форма обучения – бюджет или коммерция.

Помимо своих данных и списка кружков, в которых вы занимаетесь, в характеристике нужно указать список опубликованных работ и мероприятий, в которых вы принимали участие. Если у вас пока нет ни того, ни другого, не переживайте – это не преграда для вступления в общество. А вот отсутствие характеристики – преграда! Так что бегом заполняйте документ и отправляйте его Карине. Такая характеристика есть у каждого члена научного общества, и они ежегодно обновляют. Нужна она, например, чтобы назначить повышенную стипендию исходя из ваших заслуг.

А теперь, когда вы заявили о себе и на компьютере у Карины появилась папочка с вашей характеристикой, главное – не расслабляться. Занимайтесь научной работой на кафедрах, представляйте свои работы на конференциях и активно участвуйте в мероприятиях, которые организует НОМУС. А занятий всегда множество. Например, апрельскую конференцию, которая ежегодно проходит в вузе, проводит именно НОМУС: мы и работу секций организуем, и дипломы победителей печатаем, и сборники верстаем, и работаем с иногородними участниками. А еще есть пиар-отдел, который освещает мероприятия научного общества. Любите красиво складывать слова в предложения? А может, мастерски фотографируете? Вступайте к нам в пиар-отдел – занятия всегда найдутся.

И немного мотивации: в начале собрания куратор Совета НОМУС, проректор по научной работе Михаил Стаценко наградил 20 членов научного общества билетами студента-исследователя. Это звание присуждается самым активным студентам, занимающимся научно-исследовательской работой, а также они получают прибавку к стипендии. В этом году звание студента-исследователя получили девять студентов лечебного факультета: Эмилия Дрегваль, Аксиния Кабаргина, Надежда Коваленко, Руслан Мовладинов, Юлия Новикова, Саргис Саргсян, Яна Стороженко, Анна Хоружая (все – 6 курс) и Мария Барыбина (5 курс медико-профилактическое дело). К ним присоединились студенты педиатрического факультета: Даниил Власов, Андрей Зуб, Карина Петрова, Анастасия Дубина, Анастасия Гончарова (все – 6 курс), а также Максим Гоник и Алексей Куличкин (5 курс). Не остались в стороне студенты медико-биологического факультета: в этом году билеты студента-исследователя получили Мария Золотых, Михаил Кутузов и Роман Иевлев (все – 4 курс, направление подготовки «Биология»). И завершает список Андрей Ляхов, студент 5 курса фармацевтического факультета. Вот теперь все точно в сборе.

Отдельно на собрании отметили работу студентов, которые пришли в НОМУС не так давно, но за прошедший год успели себя проявить и зарекомендовать. В этот список вошли Даниил Липов и Александр Коротков (оба – 3 курс лечебный факультет), Георгий Усков и Любовь Пушкарская (оба – 3 курс педиатрический факультет), Яна Филиппова и Ирина Федичкина (обе – 4 курс медико-профилактическое дело), Яна Барыбина (5 курс медико-профилактическое дело) и Елизавета Хохлачева (4 курс медико-биологический факультет). Они получили грамоты за активную и плодотворную работу и значки с эмблемой научного общества.

А затем члены Совета НОМУС рассказали о прошедших в 2016 году мероприятиях: руководитель пиар-отдела НОМУС и студентка 6 курса лечебного факультета Анна Хоружая - о поездке делегации из ВолгГМУ в Казань на форум «Белые цветы» в апреле, руководитель организационно-методического отдела и студент 5 курса педиатрического факультета Алексей Куличкин – о Всероссийском форуме «Территория смыслов на Клязьме» в июле, а главный ученый секретарь МОО ФМНО и студент 6 курса лечебного факультета Саргис Саргсян – о съезде Федерации молодежных научных обществ в сентябре.

Завершил собрание Валерий Загребин, председатель Совета НОМУС ВолгГМУ: «Ежегодно многие активные студенты заканчивают вуз, уходят в ординатуру, начинают работать по специальности. И каждый год к нам приходит новое поколение, новая «кровь». Мы с надеждой смотрим на тех, кто вступает в ряды НОМУСа. И главное не то, пришли ли вы на собрание и отметились ли в списке присутствующих. Главное – заниматься научной работой, не терять любопытства и активно участвовать в жизни нашего НОМУСа – своеобразной «секты» медуниверситета».

Любовь Пушкарская