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26 декабря 2016 года ушёл из жизни проректор ВолгГМУ по взаимодействию с государственными, коммерческими и иными организациями Михаил Львович Сердюков.
Администрация Волгоградского государственного медицинского университета выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Прощальная панихида пройдет 28 декабря с 12 до 13 часов в ритуальном комплексе похоронного дома «Память» по адресу: Волгоград, ул. Землячки, 74, стр. 15. Похороны покойного состоятся в Волжском.
Справочно
Михаил Львович проработал в Волгоградском государственном университете немногим более 20 лет. В 1996 году он был принят на должность начальника отдела международных связей. В 2007-м Михаил Львович стал помощником ректора по контролю международных связей. В 2009 году был переведен на должность проректора по безопасности. С 2015 года работал в должности, которую занимал до своей кончины. Все эти годы Михаил Львович отвечал за безопасность зарубежных и отечественных студентов ВолгГМУ.
Сегодня, 11:01; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 522;
Подразделение: Руководство ВолгГМУ
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