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Михаил Львович Сердюков, проректор ВолгГМУ по взаимодействию с государственными, коммерческими и иными организациями (2015-2016). В вузе работал с 1996 года

26 декабря 2016 года ушёл из жизни проректор ВолгГМУ по взаимодействию с государственными, коммерческими и иными организациями Михаил Львович Сердюков.

Администрация Волгоградского государственного медицинского университета выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Прощальная панихида пройдет 28 декабря с 12 до 13 часов в ритуальном комплексе похоронного дома «Память» по адресу: Волгоград, ул. Землячки, 74, стр. 15. Похороны покойного состоятся в Волжском.

Справочно

Михаил Львович проработал в Волгоградском государственном университете немногим более 20 лет. В 1996 году он был принят на должность начальника отдела международных связей. В 2007-м Михаил Львович стал помощником ректора по контролю международных связей. В 2009 году был переведен на должность проректора по безопасности. С 2015 года работал в должности, которую занимал до своей кончины. Все эти годы Михаил Львович отвечал за безопасность зарубежных и отечественных студентов ВолгГМУ.

Сегодня, 11:01; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 522;
Подразделение: Руководство ВолгГМУ

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