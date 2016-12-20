В Волгограде прошла научно-практическая конференция «Реконструктивно-пластическая урология детского возраста». В течение двух дней ведущие детские хирурги-урологи России и Белоруссии провели сложные и высокотехнологичные оперативные вмешательства. В режиме реального времени они транслировались из операционной в конференц-зал больницы № 7.

Поделился опытом с коллегами и волгоградский специалист Сергей Бондаренко. Он провёл двухмесячному пациенту уникальную операцию - лапароскопическую экстравезикальную реимплантацию мочеточника. Хирург комментировал каждый свой шаг и охотно отвечал на вопросы коллег. «На периферии нашей страны есть люди, которые за счёт своих навыков, таланта и энтузиазма развивают детскую урологию и находятся прямо на острие её достижений. Операция, которую провёл профессор Бондаренко, высшей категории сложности. В России её наверное больше никто и не выполняет», - поделился Олег Шмыров, заведующий отделением плановой хирургии и урологии-андрологии московской «Морозовской детской клинической больницы».

Всего пару лет назад проведение лапароскопических операций детям в Волгоградской области не представлялось возможным. Их приходилось в срочном порядке отправлять в столичные клиники. Сегодня же наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Казанью высокотехнологичные урологические операции выполняют и в Волгограде. Сюда на лечение приезжают со всего Южного федерального округа.

«На данный момент помощь маленьким пациентам с урологическими заболеваниями на территории области оказывается в полном объёме. А такой формат конференции позволяет нам, как ведущему в этом направлении лечебному учреждению, узнать что-то новое от других регионов и в то же время продемонстрировать то, что делается у нас», - рассказал Денис Исайкин, заместитель главного врача по медицинской части «Клинической больницы скорой медицинской помощи № 7».

Говорят, что в этой профессии представительницы прекрасного пола встречаются крайне редко. Действительно, на конференции была только одна женщина-хирург - Галина Кузовлева - старший научный сотрудник РНИМУ им. Пирогова. В своё время она приезжала в Волгоград на обучение. О профессоре Бондаренко рассказывает с уважением: «Он не просто высокопрофессиональный специалист, но и отличается очень хорошими человеческими качествами. Всегда поможет и даст совет».

Ежегодное проведение этой конференции стало уже доброй традицией. Детские хирурги-урологи собираются, чтобы обсудить теоретические вопросы, поделиться своими исследованиями и просто обменяться опытом. И это даёт отличный толчок для дальнейшего развития направления.

Ани Мурадян

фото: Татьяна Ракова