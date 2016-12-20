В конкурсе приняли участие более 60 человек, как просто предложив свои идеи, так и представив на суд жюри готовые работы. В результате конкурсного отбора реальных претендентов на абонемент оказалось немногим более 10 человек. Жюри затрудняется выделить одного победителя, поэтому будет отмечено несколько работ, и абонементы в награду получат тоже несколько человек.

На конкурс было прислано много интересных слоганов, которые мы планируем со временем использовать при оформлении физкультурно-оздоровительного комплекса и при проведении спортивных мероприятий. Пока на каком-то одном жюри остановиться не может – предложений оказалось очень много! И мы этому рады! А вот с названием – всё хорошо. Схожих – созвучных – предложений оказалось два – и они отражают поставленные задачи в конкурсном задании. Физкультурно-оздоровительный комплекс Волгоградского государственного медицинского университета будет называться «Волгомед».

Эмблема. Идей много. Но нет ни одной готовой. Тем не менее, мы рады сообщить, что одна из работ будет взята за основу и доработана. В этой номинации конкурсным жюри также было решено выделить несколько кандидатов на получение призов, которые высказали интересные предложения.

Итак, мы называем участников конкурса - авторов интересных работ, чьи идеи были отмечены всеми членами жюри по двум номинациям: "Лучший слоган" и "Лучшая эмблема".

Студенты ВолгГМУ:

Ахметзянова Алина (фарм.ф-т, 5 курс)

Ефанова Нина (стомат.ф-т, 4 курс)

Камардина Юлия (стомат.ф-т, 1 курс)

Сотрудники ВолгГМУ:

Загребин Валерий Леонидович (завкафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии)

Рогова Наталия Вячеславовна (декан фарм. ф-та)

Шестакова Ирина Валерьевна (ведущий экономист)

Яцышена Татьяна Леонидовна (доцент кафедры общей гигиены и экологии)

Вышеперечисленные студенты и сотрудники будут награждены абонементами на посещение ФОК ВолгГМУ «ВолгоМед».

Студенты ВолгГМУ, чьи работы также отметили члены жюри:

Бондаренко Наталья (МБФ)

Винтер Екатерина (педиатр.ф-т)

Гришечкина Наталья (педиатр. ф-т)

Иванова Мария (МБФ)

Лопух Герман (МБФ)

Мамус Мария (МБФ)

Федоренко Жанна (педиатр.ф-т)

Благодарим всех участников конкурса. Хочется выделить особую активность студентов медико-биологического, педиатрического и стоматологического факультетов ВолгГМУ, представивших наибольшее количество заявок с предложениями.

Награждение абонементами участников конкурса будет приуорочено к официальному открытию физкультурно-оздоровительного компекса "Волгомед".

В.Б.Мандриков, И.В.Казимирова