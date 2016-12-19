На базе городской клинической больницы скорой медицинской помощи №25 внедряются новшества для помощи больным с посттравматическими и послеоперационными дефектами костей черепа.

Подготовка к пластике дефекта черепа титановой пластиной стала точной и быстрой. Раньше титановую пластину приходилось вырезать и моделировать в ходе операции. Сейчас же пластину готовят под размер и форму дефекта при помощи стереолитографии. С помощью этой технологии спроектированный на компьютере трёхмерный объект выращивается из жидкой фотополимеризующейся композиции (ФПК) последовательными тонкими (0,1—0,2 мм) слоями. Они формируются под действием лазерного излучения на подвижной платформе, которая погружается в ванну с ФПК. Но это очень дорого. А значит, для большинства пациентов данная технология недоступна. Врач-нейрохирург Эмиль Ахундов и специалисты студии 3D-печати «Хамелеон» Филипп Синицкий и Ярослав Арбузников решили объединить усилия в решении этой задачи. Им пришла идея распечатать череп из полимерных материалов на 3D-принтере. Оказалось, что подобный опыт уже был у нейрохирургов из Москвы в 2014 году. Тогда врачи провели успешную операцию двухлетнему мальчику. Вдохновленные результатом, волгоградцы преобразовали данные компьютерной томографии (КТ) в 3D-модель. А подготовить пластину под напечатанную модель черепа из PLA пластика – это уже дело техники. «Всё было сделано для удобства хирурга и хорошего результата у пациента. Когда встает проблема, ищешь пути решения», - делится впечатлениями Эмиль Ахундов.

Плюсы применения 3D-печати для краниопластики очевидны. Это и высокая точность постановки диагноза, и безошибочное планирование операции, и сокращение времени хирургического вмешательства. Стоит отметить, что хранить данные в цифровом формате удобно, а при необходимости всегда можно обратиться к 3D-модели и снова ее распечатать.

Неудивительно, что применение промышленной 3D-печати в медицине получает все большее распространение. Ее используют для создания активного протеза пальцев, в стоматологии, печатаются копии органов человеческого тела, которые помогают тщательно продумывать и правильно планировать операции.

В Волгограде такой метод применили впервые при подготовке к краниопластике, пошедшей 10 октября 2016 года. На этой неделе пройдет уже вторая подобная операция. Желаем дальнейших успехов молодым врачам-новаторам и их помощникам!

Евгения Конченко

Фото из личного архива Эмиля Ахундова