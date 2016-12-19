|
Лента новостей
На базе городской клинической больницы скорой медицинской помощи №25 внедряются новшества для помощи больным с посттравматическими и послеоперационными дефектами костей черепа.
Подготовка к пластике дефекта черепа титановой пластиной стала точной и быстрой. Раньше титановую пластину приходилось вырезать и моделировать в ходе операции. Сейчас же пластину готовят под размер и форму дефекта при помощи стереолитографии. С помощью этой технологии спроектированный на компьютере трёхмерный объект выращивается из жидкой фотополимеризующейся композиции (ФПК) последовательными тонкими (0,1—0,2 мм) слоями.Они формируются под действием лазерного излучения на подвижной платформе, которая погружается в ванну с ФПК. Но это очень дорого. А значит, для большинства пациентов данная технология недоступна. Врач-нейрохирург Эмиль Ахундов и специалисты студии 3D-печати «Хамелеон» Филипп Синицкий и Ярослав Арбузников решили объединить усилия в решении этой задачи. Им пришла идея распечатать череп из полимерных материалов на 3D-принтере. Оказалось, что подобный опыт уже был у нейрохирургов из Москвы в 2014 году. Тогда врачи провели успешную операцию двухлетнему мальчику. Вдохновленные результатом, волгоградцы преобразовали данные компьютерной томографии (КТ) в 3D-модель. А подготовить пластину под напечатанную модель черепа из PLA пластика – это уже дело техники. «Всё было сделано для удобства хирурга и хорошего результата у пациента. Когда встает проблема, ищешь пути решения», - делится впечатлениями Эмиль Ахундов.
Плюсы применения 3D-печати для краниопластики очевидны. Это и высокая точность постановки диагноза, и безошибочное планирование операции, и сокращение времени хирургического вмешательства. Стоит отметить, что хранить данные в цифровом формате удобно, а при необходимости всегда можно обратиться к 3D-модели и снова ее распечатать.
Неудивительно, что применение промышленной 3D-печати в медицине получает все большее распространение. Ее используют для создания активного протеза пальцев, в стоматологии, печатаются копии органов человеческого тела, которые помогают тщательно продумывать и правильно планировать операции.
В Волгограде такой метод применили впервые при подготовке к краниопластике, пошедшей 10 октября 2016 года. На этой неделе пройдет уже вторая подобная операция. Желаем дальнейших успехов молодым врачам-новаторам и их помощникам!
Евгения Конченко
Сегодня, 09:41; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Медицина региона; Просмотров: 31;
Подразделение: Волгоградский государственный медицинский университет (ВолгГМУ)
|
Личный кабинет
Ближайшие события
19.01.17 10:00 Круглый стол "Снижение частоты кесарева сечения"
20.01.17 10:00 Круглый стол "Интенсивная терапия акушерских осложнений"
Топ 5 новостей за неделю
Топ 5 новостей за месяц
Контактная информация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1
Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28
http://www.volgmed.ru post@volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation