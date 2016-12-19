Студенты 5 курса фармацевтического факультета Волгоградского государственного медицинского университета обсудили актуальные вопросы создания инновационных лекарственных форм и систем доставки лекарственных веществ.

Одной из важнейших дисциплин, формирующих профессиональную компетентность специалистов с высшим фармацевтическим образованием, является технология лекарственных форм. Курс данной дисциплины строится из двух больших частей: аптечная технология и заводская технология. Для глубокого освоения дисциплины от студентов требуются знания в области физики, математики, физической и коллоидной химии, фармакологии и др. Учитывая тот факт, что одним из приоритетов современной системы здравоохранения Российской Федерации является импортозамещение лекарственных препаратов значение фармацевтической технологии трудно переоценить. Именно данная дисциплина необходима для подготовки кадров, способных решать проблемы отечественного производства лекарств.

Следует отметить, что для Волгоградского региона подготовка провизоров-технологов является особенно актуальной задачей. Это объясняется созданием на территории субъекта химико-фармацевтического кластера – рабочей площадки по производству инновационных лекарственных препаратов. Все вышесказанное свидетельствует о необходимости формирования у студентов интереса к изучению технологиилекарственных форм и проведению исследовательской работы в этой области.

В рамках внеаудиторной работы учебного процесса на кафедре фармацевтической технологии и биотехнологии ВолгГМУ среди студентов 5 курса фармацевтического факультета ВолгГМУ проводился конкурс учебно-исследовательских работ. Конкурс был посвящен рассмотрению вопросов создания инновационных лекарственных форм и систем доставки лекарственных веществ. Тема конкурса выбрана не случайно, так как одной из актуальных проблем современной фармации является создание лекарственных препаратов, обладающих высокой биодоступностью, направленностью и селективностью действия. В соответствии с условиями конкурса студентам каждой группы необходимо было выбрать одну лекарственную форму или способ доставки лекарственных веществ и подготовить устное сообщение с презентацией.

Выступление докладчиков оценивалось по 3 критериям: актуальность и новизна темы доклада, глубина владения материалами и стиль изложения, а также дизайн и содержание презентаций. Каждый критерий оценивался экспертами по пятибалльной шкале. При оценке докладов также учитывалось мнение студентов. В состав экспертной комиссии вошли члены профессорско-преподавательского состава кафедры фармацевтической технологии и биотехнологии ВолгГМУ. Председатель экспертной комиссии и организатор конкурса – заведующая кафедрой, доктор фармацевтических наук, доцент Ольга Геннадьевна Струсовская. Всего было заслушано 5 докладов.

По результатам конкурса места распределились следующим образом.

1 место получил студент 505 группы Андрей Ляхов, который представил доклад на тему «Системы доставки лекарственных веществ с применением микро- и наноструктур». В докладе были озвучены теоретические основы создания носителей лекарственных веществ на основе таких структур как липосомы, фуллерены, дендримеры. Также представлены данные о возможности использования в качестве носителей естественных метаболитов организма: иммуноглобулинов, трансферрина, гонадолиберина. Подобные носители в перспективе позволят существенно повысить селективность и направленность действия ряда противоопухолевых, антибактериальных, гормональных и других лекарственных препаратов. Многие из перечисленных носителей также характеризуются высокой степенью безопасности, что немаловажно в процессе создания лекарственных средств. В завершение Андрей отметил некоторые достижения отечественных ученых по рассматриваемой тематике, а также проблемы внедрения подобных технологий в фармацевтическое производство, что связано в первую очередь с недостаточным бюджетным финансированием и трудностями с привлечением частных инвестиций.

2 место разделили между собой работы двух студенток. Студентка 501 группы Алина Ахметзянова представила вниманию аудитории очень интересный и ярко оформленный с помощью презентации доклад на тему «Новые лекарственные формы. Трансдермальные терапевтические системы» с полной характеристикой и описанием технологических аспектов их создания. Неоспоримым преимуществом этого доклада явился анализ номенклатуры трансдермальных терапевтических систем, зарегистрированных в Российской Федерации, который был осуществлен с привлечением данных государственного реестра лекарственных средств. Не менее интересной и актуальной оказалась работа студентки 504 группы Варвары Коноваловой на тему «Направленный транспорт веществ с помощью эритроцитов и других клеток крови», в которой было рассказано обо всех последних достижениях в этой области. Хочется отметить: в докладе были детально освещены и проиллюстрированы все методы введения лекарственных веществ в эритроциты, что вызвало живой интерес у экспертов и студентов.

3 место также разделили двое студенток. Студентка 502 группы Юлия Балычева выступила с докладом на тему «Современные ректальные лекарственные формы. Способы их совершенствования». Студентка 503 группы Татьяна Довмалова представила аудитории доклад на тему «Новые лекарственные формы и системы доставки лекарственных средств: особенности пероральных лекарственных форм». Результаты были объявлены участникам через несколько дней после выступления в торжественной обстановке и в присутствии членов экспертной комиссии. В качестве поощрения всем участникам были добавлены бонусные баллы к рейтингу.

В целом хочется отметить, что эксперты и студенты с большим интересом и вниманием отнеслись к выступлениям участников. Несомненно, мероприятия подобного рода очень полезны в процессе освоения профильной дисциплины, так как позволяют сформировать у студентов навыки проведения поисково-исследовательской работы, критической оценки различных информационных источников, публичного представления результатов проделанной работы и др.

В завершение хочется от лица всех студентов 5 курса поблагодарить декана фармацевтического факультета ВолгГМУ, профессора кафедры клинической фармакологии, доктора медицинских наук Наталию Вячеславовну Рогову за поддержку инициативы и советы по проведению конкурса. Также отдельные слова благодарности хочется выразить заведующей кафедрой, доценту, доктору фармацевтических наук Ольге Геннадьевне Струсовской, а также всем членам профессорско-преподавательского состава кафедры фармацевтической технологии и биотехнологии ВолгГМУ, принимавшим личное участие в подготовке и проведении данного мероприятия.

Андрей Ляхов, студент 5 курса

фармацевтического факультета ВолгГМУ,

И. В. Казимирова

Фото: Андрей Ляхов