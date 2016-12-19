|
Лента новостей
Травматологи-ортопеды Волгограда и области собрались в конференц-зале отеля Парк Инн для обсуждения путей решения проблем, связанных с нарушением консолидации переломов. Именно по этой теме 2 декабря 2016 года состоялась научно-практическая конференция при непосредственном участии специалистов кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом травматологии и ортопедии ФУВ ВолгГМУ.
Актуальность данной темы высока, так как хирургических методов лечения переломов в наше время достаточно, но отдалённые результаты не всегда удовлетворяют пациентов и докторов.
Приглашёнными лекторами на этот раз были Анатолий Фёдорович Лазарёв, заведующий отделением травматологии взрослых ЦИТО и Эльдар Фуатович Ахтямов, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии экстремальных ситуаций Казанского государственного медицинского университета.
Анатолий Фёдорович в своём выступлении поделился огромным клиническим опытом лечения несрастающихся и замедленно-срастающихся переломов, представил множество клинических кейсов, ответил на вопросы наших травматологов-ортопедов.
После перерыва взял слово Эльдар Фуатович и рассказал о применении в клиниках Казани продлённой перидуральной анестезии и её возможностях в контролировании болевого синдрома. Он же рассказал и о других способах контролирования боли, опыте зарубежных клиник в решение этого вопроса, в частности Израиля.
Конференция дала возможность нашим врачам активно поучаствовать в дискуссии с ведущими специалистами Российской Федерации и перенять опыт хирургического и консервативного лечения патологий, связанных с нарушением консолидации.
А.С. Трегубов, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ
Фото автора
Сегодня, 12:40; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 36;
Подразделение: Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом травматологии и ортопедии ФУВ
|
Личный кабинет
Ближайшие события
19.01.17 10:00 Круглый стол "Снижение частоты кесарева сечения"
20.01.17 10:00 Круглый стол "Интенсивная терапия акушерских осложнений"
Топ 5 новостей за неделю
Топ 5 новостей за месяц
Контактная информация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1
Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28
http://www.volgmed.ru post@volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation