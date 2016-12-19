Травматологи-ортопеды Волгограда и области собрались в конференц-зале отеля Парк Инн для обсуждения путей решения проблем, связанных с нарушением консолидации переломов. Именно по этой теме 2 декабря 2016 года состоялась научно-практическая конференция при непосредственном участии специалистов кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом травматологии и ортопедии ФУВ ВолгГМУ.

Актуальность данной темы высока, так как хирургических методов лечения переломов в наше время достаточно, но отдалённые результаты не всегда удовлетворяют пациентов и докторов.

Приглашёнными лекторами на этот раз были Анатолий Фёдорович Лазарёв, заведующий отделением травматологии взрослых ЦИТО и Эльдар Фуатович Ахтямов, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии экстремальных ситуаций Казанского государственного медицинского университета.

Анатолий Фёдорович в своём выступлении поделился огромным клиническим опытом лечения несрастающихся и замедленно-срастающихся переломов, представил множество клинических кейсов, ответил на вопросы наших травматологов-ортопедов.

После перерыва взял слово Эльдар Фуатович и рассказал о применении в клиниках Казани продлённой перидуральной анестезии и её возможностях в контролировании болевого синдрома. Он же рассказал и о других способах контролирования боли, опыте зарубежных клиник в решение этого вопроса, в частности Израиля.

Конференция дала возможность нашим врачам активно поучаствовать в дискуссии с ведущими специалистами Российской Федерации и перенять опыт хирургического и консервативного лечения патологий, связанных с нарушением консолидации.

А.С. Трегубов, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ

с курсом травматологии и ортопедии ФУВ ВолгГМУ

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