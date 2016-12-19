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22 декабря 2016 года в читальном зале библиотеки Волгоградского государственного медицинского университета был презентован вниманию читателей Монотематический сборник лекций, который является первым опытом коллективного творчества ученых ВолгГМУ в учебно-научно-методической деятельности и посвящен вопросам морфологии, физиологии, этиопатогенеза, методам исследования, лечения и профилактики заболеваний сердца и кровеносной системы. «Монотематический сборник лекций ученых ВолгГМУ. Сердце» был представлен редакционной коллегией, в состав которой входит: председатель-ректор ВолгГМУ, академик РАН, профессор - В.И. Петров; первый проректор, профессор - В.Б. Мандриков; начальник УМО, профессор - А.И. Краюшкин. Издание адресовано сотрудникам высших и средних медицинских учебных заведений, студентам и специалистам практического здравоохранения.
Первой выступила В.В.Долгова – заведующая библиотекой ВолгГМУ. В первую очередь, Валентиной Васильевной было сказано о кафедре анатомии человека ВолгГМУ. Эта кафедра является одним из лидеров по публикационной активности, о чем свидетельствует и подтверждает выставка изданий, подготовленная библиотекой ВолгГМУ из своего фонда, литературу которой читатель может взять не только в читальном зале, но и на абонементе учебной литературы. Кроме того, авторы кафедры анатомии человека работают с сотрудниками других кафедр, чьи работы носят междисциплинарный характер. В этом году А.И. Краюшкин, А.И. Перепелкин, В.Б. Мандриков явились лауреатами премии Волгоградской области в сфере науки и техники, в номинации: «За достижение в разработке и практическом применении новых методов и средств в здравоохранении, за серию работ новых методических подходов к оценке физических лиц допризывного и призывного возраста Волгоградской области». Было приведено несколько сведений из отчета научно-исследовательской работы, который представил на ученом совете проректор по НИР-Стаценко Михаил Евгеньевич: «Кафедра анатомии человека является лидером в выпуске монографических изданий и свое лидерство держит уже много лет. Кафедра является пишущей, постоянно в творческом поиске». Немаловажным является и то, что фонд библиотеки больше всего пополняется изданием именно кафедры анатомии человека.
«Монотематический сборник лекций ученых ВолгГМУ. Сердце» был представлен доктором медицинских наук, заведующим кафедрой анатомии человека, почетным работником высшего профессионального образования, заслуженным деятелем науки и образования, членом-корреспондентом Российской Академии Естествознания - Александром Ивановичем Краюшкиным:
«Мне оказана честь, сделать краткую презентацию. Перед Вами третье, новое издание лекций ученых ВолгГМУ, не имеющее, как и первые два издания, мировых аналогов» - сказал Александр Иванович Краюшкин.
Первое издание датировано в 2008 году, когда актуальность приобретал язык доказательной медицины. В этой связи в ВолгГМУ в рамках ЦМС была проведена конференция («Лекция в медицинском ВУЗе: вчера, сегодня, завтра»), на которой и было принято решение об издании настоящей книги.
Первый опыт коллективного творчества сотрудников в учебно-научно-методической деятельности побудил авторов к изданию книги, посвященной вводным обзорным лекциям, отражающих современное состояние каждой дисциплины. Логистикой этого явилось известное всем увеличение потока информации во многих отраслях знаний как минимум 2 раза каждые 5 лет.
В рамках инновационных методологий обучения и коллективного труда ученых ВолгГМУ на заседании ЦМС университета (протокол № 4 от мая 2016 г.) принято решение о продолжении создания оригинальной учебно-методической продукции, посвященной теперь уже отдельным медико-биологическим проблемам: «монотематическим лекциям».
Учитывая эпидемиологию заболеваний и уникальность конструкции в различных ипостасях сердца, первый монотематический сборник лекций посвящен этому органу.
Составители сборника сочли целесообразным расположить лекции в алфавитном порядке названия кафедр:
Таково людское сердце,
Авторы убеждены, что настоящее издание будет содействовать совершенствованию образовательного пространства ВолгГМУ с переходом его на качественно новый уровень за счет интеграции фундаментальной науки, клиники и учебного процесса.
На презентации Монотематического сборника лекций присутствовали сотрудники кафедры анатомии человека, сотрудники библиотеки, а также студенты с различных факультетов.
Также, после представленной презентации сборника лекций была выражена особая благодарность Александру Ивановичу Краюшкину, соавторам и сотрудникам, вложившим вклад в создание данной работы. Работа сердца является очень важной на сегодняшний день темой, много знаний будет получено, прочитав данный сборник, который в дальнейшем пригодится как в учебной, так и в профессиональной деятельности.
М.А. Пикалов, ассистент кафедры анатомии человека ВолгГМУ;
Фото: В.Н. Морозкин
Сегодня, 12:09; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 33;
Подразделение: Кафедра анатомии человека
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