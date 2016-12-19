22 декабря 2016 года в читальном зале библиотеки Волгоградского государственного медицинского университета был презентован вниманию читателей Монотематический сборник лекций, который является первым опытом коллективного творчества ученых ВолгГМУ в учебно-научно-методической деятельности и посвящен вопросам морфологии, физиологии, этиопатогенеза, методам исследования, лечения и профилактики заболеваний сердца и кровеносной системы. «Монотематический сборник лекций ученых ВолгГМУ. Сердце» был представлен редакционной коллегией, в состав которой входит: председатель-ректор ВолгГМУ, академик РАН, профессор - В.И. Петров; первый проректор, профессор - В.Б. Мандриков; начальник УМО, профессор - А.И. Краюшкин. Издание адресовано сотрудникам высших и средних медицинских учебных заведений, студентам и специалистам практического здравоохранения.

Первой выступила В.В.Долгова – заведующая библиотекой ВолгГМУ. В первую очередь, Валентиной Васильевной было сказано о кафедре анатомии человека ВолгГМУ. Эта кафедра является одним из лидеров по публикационной активности, о чем свидетельствует и подтверждает выставка изданий, подготовленная библиотекой ВолгГМУ из своего фонда, литературу которой читатель может взять не только в читальном зале, но и на абонементе учебной литературы. Кроме того, авторы кафедры анатомии человека работают с сотрудниками других кафедр, чьи работы носят междисциплинарный характер. В этом году А.И. Краюшкин, А.И. Перепелкин, В.Б. Мандриков явились лауреатами премии Волгоградской области в сфере науки и техники, в номинации: «За достижение в разработке и практическом применении новых методов и средств в здравоохранении, за серию работ новых методических подходов к оценке физических лиц допризывного и призывного возраста Волгоградской области». Было приведено несколько сведений из отчета научно-исследовательской работы, который представил на ученом совете проректор по НИР-Стаценко Михаил Евгеньевич: «Кафедра анатомии человека является лидером в выпуске монографических изданий и свое лидерство держит уже много лет. Кафедра является пишущей, постоянно в творческом поиске». Немаловажным является и то, что фонд библиотеки больше всего пополняется изданием именно кафедры анатомии человека.

«Монотематический сборник лекций ученых ВолгГМУ. Сердце» был представлен доктором медицинских наук, заведующим кафедрой анатомии человека, почетным работником высшего профессионального образования, заслуженным деятелем науки и образования, членом-корреспондентом Российской Академии Естествознания - Александром Ивановичем Краюшкиным:

«Мне оказана честь, сделать краткую презентацию. Перед Вами третье, новое издание лекций ученых ВолгГМУ, не имеющее, как и первые два издания, мировых аналогов» - сказал Александр Иванович Краюшкин.

Первое издание датировано в 2008 году, когда актуальность приобретал язык доказательной медицины. В этой связи в ВолгГМУ в рамках ЦМС была проведена конференция («Лекция в медицинском ВУЗе: вчера, сегодня, завтра»), на которой и было принято решение об издании настоящей книги.

Первый опыт коллективного творчества сотрудников в учебно-научно-методической деятельности побудил авторов к изданию книги, посвященной вводным обзорным лекциям, отражающих современное состояние каждой дисциплины. Логистикой этого явилось известное всем увеличение потока информации во многих отраслях знаний как минимум 2 раза каждые 5 лет.

В рамках инновационных методологий обучения и коллективного труда ученых ВолгГМУ на заседании ЦМС университета (протокол № 4 от мая 2016 г.) принято решение о продолжении создания оригинальной учебно-методической продукции, посвященной теперь уже отдельным медико-биологическим проблемам: «монотематическим лекциям».

Учитывая эпидемиологию заболеваний и уникальность конструкции в различных ипостасях сердца, первый монотематический сборник лекций посвящен этому органу.

Составители сборника сочли целесообразным расположить лекции в алфавитном порядке названия кафедр:

Первая лекция – лекция кафедры акушерства и гинекологии ВолгГМУ «Больное сердце и беременность». Как бы в продолжении сюжета первой лекции на страницах книги разворачивается симптоматика поражений органа, которая рассматривается в двух лекциях кафедры амбулаторной и скорой медицинской помощи. Далее, логичным представляется «возвращение к фундаментальным вопросам функциональной и клинической анатомии сердца», которые рассматриваются в лекции кафедры анатомии человека. НОУ-ХАУ лекции является ее интерактивный и контекстный характер. Информативно и иллюстративно изложены частные вопросы с привлечением клинической ангиологии в лекции профессора М.Е. Стаценко (кафедра внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов). Блестящая лекция в контексте гистологии представлена авторским коллективом под руководством доцента В.Л. Загребина Ярко и впечатляюще раскрывает в своей лекции профессор С.С. Маскин с соавторами «Повреждение сердца при тупой травме грудной клетки». Крайне актуальная для сегодняшнего дня следует лекция профессора-дерматовенеролога А.Ю. Родина «Сифилитическое поражение сердечно-сосудистой системы». Три лекции позиционирует кафедра кардиологии с функциональной диагностикой ФУВ. Этим лекциям как бы вторит сюжет лекции кафедры, для которой проблемы клинико-лабораторной диагностики сердца (профессор А.Т. Яковлев с соавторами) составляют главную идеологию предмета. «Клинико-морфологические подходы к применению лекарственных средств при перикардите» посвящена лекция главного клинического фармаколога страны академика РАН В.И. Петрова. Не останавливаясь на нюансах, следует отметить, что эту лекцию можно считать «ключом» данного монотематического сборника. Продолжает и дополняет идеологию лекции сотрудник той же кафедры клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ - профессор Н.В. Рогова. Злободневной представляется лекция заведующей кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии профессора Е.Д. Лютой - «Современные технологии эхокардиографии». Оригинальна лекция кафедры математики и информатики З.А. Филимоновой - «Сердце как математический объект исследования», которую авторы начинают с эпиграфа Ш. Руставелли:

Таково людское сердце,

Ненасытное, слепое,-

Вечно чем-нибудь томится,

Убегая от покоя.

Многогранно и исчерпывающе представляют вопросы физической и физиотерапевтической реабилитации пациентов с заболеванием сердца в своей лекции Е.Г. Вершинин с соавторами. С учетом современного социума (участившиеся теракты во всех уголках мира), от кафедры медицины катастроф поступила крайне актуальная лекция С.В. Поройского с соавторами. Фундаментальным подходом, помимо анатомии является физиология сердца, изложенная в одноименной лекции д.м.н Р.А. Кудрина. Строго академична лекция кафедры общественного здоровья и здравоохранения с курсом общественного здоровья и здравоохранения ФУВ. Оригинальную лекцию «Экспериментальная хирургия сердца» предоставил коллектив авторов кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии (А.А. Воробьев с соавторами). Лекция кафедры патологической анатомии, помимо академических вопросов содержит новые научные данные, полученные сотрудниками кафедры (проф. А.В. Смирнов с соавторами). Осложнения заболеваний сердца рассматривают в своей лекции «Патогенез сердечной недостаточности» профессора Л.Н. Рогова и Е.И. Губанова с кафедры патофизиологии, клинической патофизиологии. Одним из осложнений при поражениях сердечно-сосудистой системы являются психические расстройства, которые освещены в лекции профессора Н.Я. Оруджева с соавторами кафедры психиатрии, наркологии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ. Актуальные проблемы клинических проявлений заболеваний сердца на слизистой оболочке полости рта освещены в лекции Л.Д. Вейсгем с соавторами кафедры стоматологии ФУВ с курсом стоматологии общей практики. Уникальна по своему сюжету лекция профессора Ермилова В.В. кафедры судебной медицины «Трипаносомозы с поражением сердечно-сосудистой системы». Инновационна по содержанию лекция профессора О.В. Островского «О лабораторных маркерах повреждения миокарда в современной кардиологии» (кафедра теоретической биохимии). Завершает сборник лекция О.Н Баркановой с соавторами (кафедра фтизиопульмунологии) - «Хроническое легочное сердце при туберкулезе».

Авторы убеждены, что настоящее издание будет содействовать совершенствованию образовательного пространства ВолгГМУ с переходом его на качественно новый уровень за счет интеграции фундаментальной науки, клиники и учебного процесса.

На презентации Монотематического сборника лекций присутствовали сотрудники кафедры анатомии человека, сотрудники библиотеки, а также студенты с различных факультетов.

Также, после представленной презентации сборника лекций была выражена особая благодарность Александру Ивановичу Краюшкину, соавторам и сотрудникам, вложившим вклад в создание данной работы. Работа сердца является очень важной на сегодняшний день темой, много знаний будет получено, прочитав данный сборник, который в дальнейшем пригодится как в учебной, так и в профессиональной деятельности.

М.А. Пикалов, ассистент кафедры анатомии человека ВолгГМУ;

Анастасия Кравченко, специальный корреспондент

СНО кафедры анатомии человека ВолгГМУ

Фото: В.Н. Морозкин