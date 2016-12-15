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13 декабря 2016 года в зале заседания Волгоградской областной думы состоялось закрытие III трудового семестра. На торжественное мероприятие собрались делегаты из студенческих отрядов практически всех вузов города-героя Волгограда: ВолГУ, ВолгГТУ, ВолгГАСУ, ВолГАУ, ВГСПУ, и, конечно же, ВолгГМУ.
Церемония награждения проходила в рамках заседания межведомственной комиссии по поддержке деятельности студенческих отрядов. Открыла торжественное заседание председатель комитета молодежной политики региона Е.В. Слесаренко. Она отметила, что «все студенческие отряды проявили себя достойно, с честью выполнив поставленные задачи, оставив после себя только хорошую память». Елена Владимировна выразила надежду, «что приобретённый опыт позволит всем стройотрядовцам достичь в жизни новых высот».
Президиум собрания высоко оценил вклад, который внесли студенческие отряды в развитие, как нашей области, так и отдельных регионов страны: строительный отряд ВолгГТУ участвовал в строительстве космодрома «Восточный», а стройотряд из ВолгГАСУ – строил федеральную трассу «Москва-Санкт-Петербург».
Руководитель регионального штаба РСО Александр Александрович Шейкин в своем выступлении заметил: «Вы участвовали на стройках государственного масштаба, не забывая и о работе в родной области – были работниками на фермах, вожатыми в педагогических отрядах, выполняли свои обязанности наравне с профессионалами, тем самым доказывая, что нынешняя молодёжь способна на многое».
После выступления ветеранов студенческих трудовых отрядов началось награждение командиров и комиссаров и лучших бойцов.
Благодарственными письмами были награждены: командир отряда «Мёд» - Акоп Папян и комиссар Дмитрий Голубкин. В заключении были награждены лучшие студенческие отряды, проявившие себя во время III Трудового семестра 2016 года.
Студенческий медицинский отряд «Мёд» занял II место в номинации «Лучший сервисный отряд». В номинации «Лучший педагогический отряд» победителем стало объединение «Альтаир» (ВСПК), в номинации «Лучший строительный отряд» - отряд «Аспект» (ВолгГАСУ), лучшим сельскохозяйственным отрядом стал «Зооветеринар» (ВолГАУ). Акоп Папян, командир студенческого отряда «Мёд» отметил, что: «Конечно, жаль, что мы немного не дотянули до планки победителей. Однако я считаю, что всех нас это заставит приложить ещё больше усилий, чтобы в следующий раз обязательно стать победителями».
Вот и поведены итоги еще одного трудового семестра. Все участники торжественного заседания собрались для коллективного фото. Впереди - новый трудовой семестр и новые планы.
Справочно
С 2010 года в ВолгГМУ была возобновлена практика создания студенческих трудовых отрядов. В 2013 году был организован медицинский отряд «Мёд», который уже четвертый год подряд удостаивается высокой оценки своей работы. В 2013 году отряд «Мёд» занял первое место среди сервисных отрядов, в 2014 году – III место, а в 2016 году - II место. Место работы медицинского отряда - детские оздоровительных лагеря Краснодарского края и Волгоградской области.
В 2016 году 48 студенческих отрядов от Волгоградской области работало в различных уголках страны. Среди них: строительные отряды, сельскохозяйственные, педагогические, сервисные, отряды проводников. Кроме того, в зале присутствовали руководители штабов студенческих отрядов, а также ветераны стройотрядовского движения.
Дмитрий Голубкин, И.В. Чернышева
Фото прислала И.В. Чернышева
Вчера, 18:53; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Вне учебы; Просмотров: 96;
Подразделение: Объединенный профком сотрудников и студентов
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