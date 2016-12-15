Именно такие темы поднимались на втором открытом SYMPOSIUM. Довольно трудно было уложить полноценные 20-минутные доклады в маленькую информационную статью. Но мы постарались.

Тех, кто пропустил это событие, вводим в курс дела. Было 4 докладчика абсолютно разных по характеру, но объединенных одним качеством: целеустремленностью. Профессиональный тренер (коучер) Виталий Котов рассказал о том, как добиваться любых поставленных целей и побеждать во всех начинаниях. Преподаватель английского Сергей Ягодин объяснил, что такое «эффект полного погружения» и в чем основная ошибка тех, кто учит иностранные языки. Врач сборной России по плаванию Виталий Гуро провел ликбез на тему допинга и, наконец, инвалид-колясочник Алексей Костюченко рассказал свою историю, полную стремления к жизни.

Виталий Котов – заядлый лектор SYMPOSIUM. На первом своем выступлении полгода назад Виталий рассказывал о своем личном достижении: беге на сверхдлинные дистанции. На этот раз он выступал как коучер (тренер). Это человек, который помогает добиться абсолютно любой поставленной цели. Весь паб на 20 минут получил личного тренера, который наглядно продемонстрировал, как стать «победителем по жизни» в прямом смысле этих слов.

По словам Виталия, победа – это когда ты делаешь чуть больше, чем необходимо, когда ты усиливаешь различие себя и общества, когда у тебя есть своя уникальность. И чтобы в итоге прийти к победе, надо сначала задаться целью. Максимально точная формулировка – залог успеха.

Первое, что нас тормозит на пути, это наши установки. «Не смогу», «не в силах», «это невозможно», «слишком сложно» – выкиньте эти мысли из головы. Составьте план работы. Пусть он начинается с того, что вы уже добились цели. Теперь в обратном порядке распишите свои действия. Постоянно тренируйте внутренний контроль: держите спину прямо, чистите зубы два раза в день, приседайте или отжимайтесь регулярно. Найдите что-то уникальное в своих ежедневных тренировках: ходите столько, сколько никто не ходит, бегайте столько, сколько никто не бегает, учите язык с полной отдачей, будьте неповторимы! «Вся сила в дискомфорте. Когда тебе будет тяжело, когда тебя будут выгонять из дома и твоими кроссовками кидать в спину, помни – это победа!» - разбил стереотипы Виталий.

В продолжение темы достижения целей другой докладчик Сергей Ягодин рассказал о своей личной победе. Абсолютно в одиночку с нуля молодой человек выучил английский язык так хорошо, что иностранцы не верят, что он не носитель языка. «Я вам сейчас расскажу, почему вы никогда не заговорите по-английски», - начал свое выступление Сергей. Дело в том, что все воспринимают этот процесс, как учебу. И это главная ошибка. «Первое правило изучения английского – enjoy! Для тех, кто учил в школе французский, поясним: развлекайся, получай удовольствие от изучения», - продолжал свой рассказ Сергей. Сами выбирайте систему, учителей, книжки, фильмы.

Изучение языка естественным путем, о котором рассказывал Сергей, несколько отличается от классической методики. Вспомните, как мы учили русский язык? Сначала слушали речь, потом пытались повторять «мама», «папа», «дай». Потом нас научили читать, потом писать, и только после этого мы стали изучать правила. Почему бы не поступить с любым другим языком так же?

Полное погружение в язык, это не значит, что надо поехать за границу родного государства, провести там три месяца. «Я – человек-пример. За всю свою жизнь я ни разу не выехал за пределы России. И, тем не менее, общаюсь практически так же, как носители языка. В чем секрет? В том, что вы можете прямо сейчас перевести свой телефон на английский язык, можете социальные сети перевести на английский язык. Чтобы не было слишком стрессово, периодически возвращайтесь на русскую версию, привыкайте постепенно. Если вы еще смотрите телевизор, установите цифровое телевидение, удалите из него все русские каналы и, приходя домой, включайте его. Чтобы телевизор всё время долбил вам в уши, нагружал вас английским языком. Половину английского я, наверное, выучил в маршрутке или просто гуляя по улице», - делится своим опытом Сергей.

Надо быть оптимистом и не надо расстраиваться, когда делаешь ошибки. Если из длиннющего предложения ты понял только то, что NOT – это НЕ, то ты на правильном пути. Начните с пяти минут в день, но делайте это регулярно. Тогда мозг постоянно будет закреплять новые нейронные связи и обучение пойдет интенсивнее. Придумайте себе цель - зачем вы учите язык - и наслаждайтесь путем к ней.

«Еще одна проблема, Вы, скорее всего, сдадитесь слишком рано. Изучая язык, мы играем в догонялки с памятью, надо успеть выучить и повторить до того, как ты это забудешь. Надо намотать 1200 часов, чтобы понимать практически любое устное и письменное сообщение», - предостерегал слушателей Сергей Ягодин. Надо преодолеть 600 часов английского, чтобы достичь уровня В2, то есть говорить достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с носителями языка без затруднений. Это два года по часу, или год по два часа в день регулярных занятий. Не ленитесь – и всё получится.

Кто, как не спортсмен, знает о том, как трудно идти к своей цели? Один из лекторов второго SYMPOSIUM Виталий Гуро на сегодняшний день входит во врачебный штаб сборной России по плаванию. Он провел небольшой ликбез на тему допинга.

Что такое допинг? Прежде всего, это некоторая субстанция, которая:

влияет на результат, который показывает спортсмен

может навредить жизни и здоровью

скрывает следы употребления других веществ

Если субстанция обладает двумя из этих трех качеств – она признается допингом. Существует Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), которое каждый год обновляет списки веществ, подходящих под определение «допинг». Как правило, это вещества, не прошедшие специальную проверку, гормональные препараты (позволяют наращивать мышечную массу и не только), бета-агонисты (позволяют дышать когда задыхаешься, например, при беге), диуретики (выводят с водой следы принимаемых лекарств), стимуляторы нервной системы, успокоительные и алкоголь (в видах спорта где надо сосредоточиться), наркотики (снимают боль), канабиоиды, любые манипуляции с кровью (дополнительная порция собственной эритроцитарной массы позволит повысить выносливость) и др. Даже если у спортсмена находят запрещенное вещество не в крови или моче, а, например, в портфеле – это могут приравнять к употреблению.

Помимо того, допинг – это ситуация. Любой профессиональный спортсмен ежедневно заполняет протокол режима дня, в котором он указывает, где будет и в какое время. В определенный час он должен сидеть и ждать, чтобы предоставить свое тело для осмотра на прием допинга или запрещенных манипуляций. И это происходит ежедневно.

«Был случай в другой команде, когда спортсмен мыл свое бренное тело. Телефон, как у приличного человека, а не как у всех, лежал где-то в коридоре. Звонили в дверь, на телефон, он, соответственно, не слышал. И он получил “залет”, это у нас так называется, флажок. Если три таких флажка, т.е. ты по неуважительной причине не обеспечил доступ к телу, то спортсмен получает дисквалификацию. Вы понимаете? Человек всю жизнь к этому идет! Он, конечно же, доказывает, пытается, но кого это интересует там, наверху? Три таких «залета», и он наказывается, как за применение», - рассказал один из врачей сборной России по плаванию. - «В следующий раз, когда сидя где-то на даче и обсуждая просто так новость, Вы услышите “ага, этот спортсмен что-то применял” помните, что за этим стоят человеческие судьбы. Помните, что за этим стоят жизни, за этим стоит профессиональная карьера, судьба тренера, врача и всех остальных. Да, бывают прецеденты, когда спортсмены применяют что-то из запрещенного списка. Но чаще всего это дела, которые никак не относятся к применению запрещенного вещества».

Завершил второй SYMPOSIUM человек, которого не ожидаешь увидеть в роли лектора в пабе. Четвертый докладчик – удивительная личность. Алексей Костюченко – инвалид без ног и кистей обеих рук, по жизни которого, пожалуй, можно снять полнометражный фильм. И начать историю следует со второго дня рождения: 17 лет назад женщина по имени Тоня привезла в реабилитационный центр Сургута бомжа из-под своего балкона. Тогда она сказала ему, что если он продолжит так же пить, как пил, то просто сгинет. И в тот момент Алексей пообещал, что больше ни капли не возьмет в рот.

Первое испытание ждало в спальном помещении. Там оказался знакомый, с которым наш герой лежал в хирургии. На столе появилась бутылка водки «за новоселье!». И Алексей отказался. Это была первая победа на пути к тому, чего он добился сейчас.

Пробыв какое-то время в реабилитационном центре, Алексей получил документы, инвалидность, перевелся в дом-интернат. Там стал заниматься плаваньем, хореографией, писать стихи, заниматься в театральной труппе. В Сургуте даже поставили полноценный двухактный спектакль «Инвалиды», где в главной роли был, конечно же, Алексей Костюченко. На премьеру с большим букетом цветов тогда пришла та самая женщина, которая вдохнула жизнь в рассказчика.

В Сургуте Алексей победил на городских соревнованиях по плаванию среди инвалидов. Но до бассейна было далеко добираться, и ради удобства он переводится в Балашов. Там он не остановился на достигнутом: выполнил первый разряд по плаванию и даже хотел ехать на всероссийские соревнования, но не прошел комиссию. Алексею было 52 года, а представлял он детско-юношескую спортивную школу. Сказали, что этот абсурд никто не поймет. И тогда ради другой своей мечты, занятий танцами, он переводится в Волгоград.

С местной администрацией у Алексея складываются напряженные отношения. «Все инициативы почему-то находятся вне города Волгограда. И когда я обращаюсь к администрации, можно ли организовать поездку в Адлер на парад-фестиваль, чтобы там что-то сделать, чтобы Волгоград знали, чтобы дом-интернат знали, они всегда говорят “денег нет, решай свои проблемы сам”. Я и решил: поехал в город Адлер, выступил на парад-фестивале, занял по плаванию второе место, в творческой номинации первый диплом взял, и там же я научился дайвингу», - рассказывает о своей поездке Алексей. - «Администрация города Волгограда помогла мне всего лишь один раз». Во всех остальных инициативах помогают добрые люди. В том числе Ротари клуб (благотворительная организация). Именно он спонсировал поездку в Адлер, за полярный круг и восхождение на гору высотой 1400 м. Также члены организации подарили Алексею хенд-байк - третье колесо для инвалидной коляски, которое крутится и управляется руками. На сегодняшний день рекордная поездка - 96 км за один световой день. Алексей хочет сделать пробег по всей России с зимовкой в районе Байкала. По приблизительным подсчетам на это уйдет 250 дней.

«Из-за этой лени я и докатился до этой жизни, которая довела меня до ручки, до самого дна. И вот когда я упал на самое дно, когда я сидел там, мне даже оттолкнуться от этого дна было нечем, потому что ног нет, мне даже выкарабкаться из этой ямы нечем, у меня кистей нет, меня спасла работа. Лень нас сначала убивает, потом плющит, растаптывает. Это я знаю по себе», - вдохновил аудиторию рассказчик.

Именно на примере его истории можно увидеть, что как бы плохо у тебя ни были дела – всегда можно добиться всего, чего только пожелаешь. Все лекторы второго SYMPOSIUM акцентировали внимание присутствующих на том, что ни в коем случае не надо сдаваться и опускать руки.

Светлана Клейносова

Фото: Николай Котельников

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