Поздравляем профессора Наталью Николаевну Седову с присуждением книжной премии КноРус «Золотой фонд» в номинации «Открытие года» за книгу «Биоэтика. Учебник для медицинских вузов» (М., Изд-во КноРус. 2016).

Издательство КноРус является ведущим издательством учебной литературы в нашей стране. Вышедшая в ведущем издательстве учебной литературы в России книга Натальи Николаевны Седовой оказалась широко востребованной в медицинских вузах и колледжах. Это, практически, первый отечественный учебник по биоэтике, в котором, помимо теоретического материала, содержится масса примеров из медицинской практики, ситуационные задачи, тесты и современный список литературы, содержащий самые «свежие» публикации из нашего журнала «Биоэтика». Желаем Наталье Николаевне такого же успеха с ее новым учебником - «Философия для студентов медицинских вузов», который скоро выйдет в свет в том же издательстве.