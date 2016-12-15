В Российском университете дружбы народов (Москва) прошел XVIII Международный конгресс «Здоровье и образование в XXI веке» на тему «Глобальная интеграция современных исследований и технологий в медицину и образовательное пространство», посвященный памяти В.А. Фролова.

Так как конгресс длился всего 3 дня, интенсивность работы была высока. Тем не менее, на качестве это никак не отразилось. Активно работали более 9 секций по направлениям: хронобиология и медицина, педиатрия, акушерство и гинекология, стоматология, терапия, сердечно-сосудистая патология и хирургия, общественное здоровье и здравоохранение, педагогика и социология, фармация, включая постерные сессии. Особо хотелось отметить пленарный доклад на открытии конгресса академика Академии военных наук, члена-корреспондента РАН, д.м.н., профессора, заслуженного врача России, заслуженного деятеля науки России, генерал-майора медицинской службы Владимира Симоненко. Профессор рассказал о вкладе семьи Боткиных в развитие отечественного здравоохранения и образования, создал особую атмосферу работы всего конгресса.

В конгрессе активное участие приняли сотрудники и студенты ВолгГМУ. В секции «Педагогика – образование и наука в современных условиях. Социология – здравоохранение и социальная сфера: проблемы взаимодействия» с докладом выступили зав. курсом педагогики и образовательных технологий, д.пед.н. Александра Артюхина и студент лечебного факультета зарубежного отделения Джайдеокар Пратик Сурен из Индии.

В качестве почетного гостя, судьи и «модератора» секции «Современные проблемы и достижения стоматологии» организаторы пригласили д.м.н., профессора кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний ВолгГМУ Татьяну Данилину. А студентка 3 курса Анастасия Горюнова заняла призовое 3 место в этой же секции. С содержательными докладами выступили студентка 2 курса Анастасия Верстова и пятикурсница Шаргия Зарбалиева. Девушки получили благодарности. Ко всему прочему, представители Волгоградского медуниверситета получили сертификаты участников XVIII Международного конгресса.

Хотелось бы отметить хорошую организацию работы конгресса, дружескую атмосферу. Бесценен опыт общения с участниками не только из России, но и из других стран. Ведь на конференцию прибыли гости из Казахстана (г. Астана), Украины (г. Луганск) и из многочисленных городов и регионов нашей необъятной родины: Северной Осетии, Самары, Ижевска, Омска, Воронежа, Санкт-Петербурга, Саранска, Барнаула, Москвы, Тюмени, Оренбурга, Курска, Твери, Чебоксар, Крыма (г.Симферополь).

XIX международный конгресс в 2017 году планируют проводить в Индии. Его руководители приглашают принять участие всех студентов и молодых ученых, стремящихся к знаниям.

Анастасия Верстова, Анастасия Горюнова