Кафедра экономики и менеджмента организовала в стенах Волгоградского медицинского университета научно-практическую конференцию «Менеджмент в здравоохранении: вызовы и риски ХХI века». В рамках этого мероприятия состоялись пленарное заседание, заседание двух секций, а во второй половине дня гости из других вузов и главные врачи ведущих больниц Волгограда и области собрались за круглым столом.

В конференции приняли участие представители ведущих вузов Волгограда: ВолГУ, ВолгГТУ, ВГСПУ, РАНХиГС (Волгоградский филиал), ВолГАУ. Тезисы прислали участники из Москвы, Сургута, Белгорода, Краснодара, Астрахани, Пятигорска представлявшие такие вузы, как ПМГМУ им. И.М. Сеченова, Институт фармации и трансляционной медицины, Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Сургутский государственный университет, Кубанский государственный медицинский университет, Пятигорский медико-фармацевтический институт. Порадовал активный отклик учащихся родного вуза, среди которых представители лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов и даже иностранные студенты! Доклад на тему «Основы правового регулирования медицинского образования» прислали Елена Веселкова, зам. начальника отдела нормативного регулирования и методического обеспечения бюджетных правоотношений Минздрава России и Евгения Панасенко, к.пед.н., начальник отдела непрерывного образования. Интерес проявили также местные СМИ, приславшие своих корреспондентов.

В первой секции «Повышение качества медицинской помощи: организационно-управленческие и экономические аспекты. Общественное здоровье и здравоохранение» места между студентами выстроились в таком порядке: диплом победителя 3 степени достается коллективу авторов К.И. Моругиной и Е.А. Змиевской («Предпочтения врачей в выборе препарата железа у беременных с анемией»), 2 место – А.А. Бойцовой («Взаимодействие экономики, медицины и религии»), почетное 1 место досталось коллективу, состоящему из Ю.А. Ефремовой, М.С. Ивахновой и Ю.С. Кагардиной («Экономика Здравоохранения. Брекет-системы»). А преимущества перед всеми авторами - молодыми учеными добились: 3 место - Н. А. Чумак («Стратегическое управление в медицинских организациях: постановка проблемы»), 2 место - Д.А. Конева («Актуальные проблемы и направления совершенствования здравоохранения села») и 1 место - О.Ф. Девляшова и О.С. Емельянова («Оценка качества медицинской помощи детскому населению в амбулаторно-поликлинических учреждениях»). Будем надеяться, что после этих докладов качество медицинской помощи улучшится!

Заседание второй секции было посвящено теме «Маркетинг медицинских услуг. Совершенствование организации труда в медицинских учреждениях». 3 место в этой секции заняли два доклада: «Маркетинг медицинских услуг: сущность и составляющие» Анастасии Подсеваткиной и «Digital-маркетинг в здравоохранении» студентки ВолГУ Юлии Гордеевой. 2 место разделили между собой целых 3 работы: «Бенчмаркинг как инструмент управления качеством в медицинской организации» Натальи Мочаловой, «Особенности применения инструментов маркетинга в поликлинике» Олеси Каныгиной, а также работа «Актуальные вопросы реформирования оплаты труда медицинских работников в условиях эффективных контрактов» Павла Коломийца. Само собой, какая конференция без чествования победителей? 1 место заняла студентка ВолГУ Елизавета Николаева с докладом «Клиентоориентированность частных и государственных клиник».

Не остался без внимания круглый стол, который организовали специально для встречи сотрудников кафедры экономики и менеджмента ВолгГМУ непосредственно с главными врачами медицинских учреждений города Волгограда. Это главные «потребители» кадров, которые обучает и выпускает кафедра. Актуальность проблемы выразил проректор по научной работе ВолгГМУ, д.м.н. Михаил Стаценко: «Для практического здравоохранения важно готовить управленцев, знакомых с законами функционирования экономики. Эти специалисты будут у вас. Наш круглый стол организован, чтобы познакомить вас с этой кафедрой».

Хотя все управленцы (из 45 медицинских организаций Волгограда и области) и пришли в официальных костюмах, но обстановка была дружеская и неформальная. Созданию такой атмосферы поспособствовала Светлана Соболева, заведующая кафедрой экономики и менеджмента, кандидат экономических наук, доцент. В свободной игровой форме она рассказывала об определении понятия «менеджмент», его роли в здравоохранении, об инструментах и возможностях данного направления. Вот Вы, к примеру, знали, что «эффективный менеджер» – не всегда означает «успешный»? Эффективный управленец добросовестно выполняет свои обязанности, а успешный стремится пробиться выше по карьерной лестнице. Такие факты можно было услышать в ее докладе.

Наталья Водопьянова, к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента, выступала с докладом «Активные способы повышения эффективности коммуникации медицинского работника». Она обозначила важную на сегодняшний день проблему для медицинских учреждений – проблему коммуникаций между персоналом, которая влияет и очень сильно отражается на восприятии пациентами качества оказанной ему медицинской помощи. Иногда именно неправильная коммуникация, а не процесс лечения, формирует негативный образ сферы здравоохранения и создает повод для жалоб.

Тамара Дьяченко, заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с курсом общественного здоровья и здравоохранения ФУВ, к.м.н., доцент, повествовала о «Подготовке медицинских кадров и обеспечении ими учреждений здравоохранения». А также она презентовала последние данные из Москвы, так сказать «из первых рук», о проведении аттестаций по разным специальностям, об изменениях в зачислении студентов на целевые места больниц и т.д.

Доцент кафедры экономики и менеджмента, к.э.н. Сергей Князев рассказал гостям про маркетинговые инструменты увеличения продаж платных медицинских услуг. Он предложил главным врачам поучаствовать в игре «Антипроблема», где надо было перевернуть «с ног на голову» распространённую проблему «Как повысить прибыль от платных медицинских услуг?». Участники круглого стола объединились в мини-группы, сообща искали «антирешения» и потом обсудили результаты своей работы.

Даже после окончания заседания круглого стола гости не хотели расходиться, а продолжали вместе с сотрудниками кафедры обсуждать насущные проблемы. Важно понимать, что управленческая сфера, по мнению многих, отдалена от большинства работников и, тем более, студентов. Но время неумолимо идет вперед. Вы не успеете оглянуться, как Вас выдвинут на руководящий пост. А чтобы его занять, необходимо изучить менеджмент, то есть приобрести умение управлять, организовывать, координировать и мотивировать людей. В Волгоградском медвузе открыта магистратура по направлению «Менеджмент» (Управление в здравоохранении) в вечерней форме обучения. Туда может поступить и учиться выпускник любого из медицинских направлений подготовки.

Такие мероприятия, несомненно, будут еще в стенах ВолгГМУ. Приходите, слушайте, участвуйте!

Александр Коротков

Фото: Виктор Морозкин

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