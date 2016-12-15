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Актовый зал

В среду, 21 декабря 2016 года, в 15:00 в актовом зале ВолгГМУ состоится заседание Центрального методического совета ВолгГМУ.

Приглашаем принять участие в его работе заведующих кафедрами и заведующих учебными частями кафедр, а также свободных на данное время от учебного процесса преподавателей кафедр ВолгГМУ.

Поветска дня

1. Научно-исследовательская работа – важная составляющая основных образовательных программ бакалавриата и специалитета.
Декан педиатрического факультета, профессор Н.В. Малюжинская.
Руководитель направления подготовки «Менеджмент», доцент С.Ю. Соболева.

2. Дополнительное профессиональное образование, перспективы развития и совершенствования.
Декан факультета усовершенствования врачей, д.м.н. О.В. Магницкая.

3. Реализация образовательных стандартов нового поколения.
Помощник ректора по качеству и инновационным технологиям в образовании,
профессор М.Я. Ледяев; руководитель ОММК, доцент А.В. Запорощенко.

4. Разное.

20.12.16 01:40; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 191;
Подразделение: Центральный методический совет

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