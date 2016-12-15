В среду, 21 декабря 2016 года, в 15:00 в актовом зале ВолгГМУ состоится заседание Центрального методического совета ВолгГМУ.

Приглашаем принять участие в его работе заведующих кафедрами и заведующих учебными частями кафедр, а также свободных на данное время от учебного процесса преподавателей кафедр ВолгГМУ.

Поветска дня

1. Научно-исследовательская работа – важная составляющая основных образовательных программ бакалавриата и специалитета.

Декан педиатрического факультета, профессор Н.В. Малюжинская.

Руководитель направления подготовки «Менеджмент», доцент С.Ю. Соболева.

2. Дополнительное профессиональное образование, перспективы развития и совершенствования.

Декан факультета усовершенствования врачей, д.м.н. О.В. Магницкая.

3. Реализация образовательных стандартов нового поколения.

Помощник ректора по качеству и инновационным технологиям в образовании,

профессор М.Я. Ледяев; руководитель ОММК, доцент А.В. Запорощенко.

4. Разное.