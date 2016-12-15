|
Лента новостей
В среду, 21 декабря 2016 года, в 15:00 в актовом зале ВолгГМУ состоится заседание Центрального методического совета ВолгГМУ.
Приглашаем принять участие в его работе заведующих кафедрами и заведующих учебными частями кафедр, а также свободных на данное время от учебного процесса преподавателей кафедр ВолгГМУ.
Поветска дня
1. Научно-исследовательская работа – важная составляющая основных образовательных программ бакалавриата и специалитета.
2. Дополнительное профессиональное образование, перспективы развития и совершенствования.
3. Реализация образовательных стандартов нового поколения.
4. Разное.
20.12.16 01:40; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 191;
Подразделение: Центральный методический совет
|
Личный кабинет
Ближайшие события
Сегодня, 17:00 Заседание СНО кафедры акушерства и гинекологии 22.12.2016
Завтра, 18:00 Конкурс "Мисс ВолгГМУ - 2016"
24.12.16 14:00 мастер-класс для школьников
19.01.17 10:00 Круглый стол "Снижение частоты кесарева сечения"
Топ 5 новостей за неделю
Топ 5 новостей за месяц
Контактная информация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1
Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28
http://www.volgmed.ru post@volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation