Недавно в стенах Волгоградского медицинского университета прошел образовательный семинар «Актуальные вопросы нефрологии» для врачей-клиницистов, приуроченный к совещанию и профильной комиссии ЮФО и СКФО. Важность проблемы хронической почечной недостаточности с медицинской, социальной точек зрения обусловлена высокой летальностью, инвалидизацией и сложностью технического обеспечения современных методов лечения этой патологии.

В виде мини-секции в актовом зале университета обсудили вопрос «Инновации в лечении диализных больных». В программе мероприятия планировалось представить три доклада. Параллельно данная тема также рассматривалась в зале ученого совета.

Андрей Ильин, руководитель Ульяновского диализного центра, главный специалист по гемодиализу Ульяновской области, эксперт ассоциации нефрологов, предложил сразу две темы: «Инновации в лечения гиперфосфатемии» и «Новые направления автоматического перитонеального диализа. Опыт применения в центрах "Нефрокеа"». «Повышение и понижение фосфатов, а также потребление белка (а именно – красного мяса), связано с проблемой выживаемости пациентов. Медикаментозная нагрузка, уровень фосфора и соблюдение назначений – как говорится – задача с тремя неизвестными, которую еще предстоит решить. Немало важный фактор – остаточная функция почки. Часть гипотензивных препаратов повышает уровень фосфатов, но существует их альтернатива – фосфатсвязывающие лекарственные средства», - рассказал Андрей Ильин о гиперфосфатемии в целом и методах ее лечения.

Чем же так интересен автоматизированный перитонеальный диализ? При этой процедуре для масс-обмена используется естественная мембрана человеческого организма - брюшина. Это значительно упрощает проведение манипуляции.

Заключительным было выступление Александра Строкова, заведующего отделением гемодиализа ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России, д.м.н., профессора. Он уделил внимание теме «Инновации в гемодиализе». В своем интервью Александр Григорьевич поделился общим впечатлением о конференции и дальнейших путях развития в области гемодиализа.

Он пояснил преимущества и недостатки отдельных видов заместительной терапии: «Региональные конференции способствуют развитию нефрологической помощи в России на всех ее этапах. Можно надеяться, что прошедшая конференция также окажется полезной, учитывая тот интерес, который к ней проявили и клиницисты, и деятели органов здравоохранения Волгоградской области. Имеются три метода заместительной почечной терапии: трансплантация почки, гемодиализ и перитонеальный диализ. Гемодиализ предполагает коррекцию состояния уремии за счет экстракорпоральной обработки крови пациента на искусственной мембране диализатора при помощи аппарата "искусственная почка". Из всех методов заместительной почечной терапии оптимальным является трансплантация почки. Однако дефицит донорских органов не позволяет осуществить ее всем нуждающимся пациентам с терминальной почечной недостаточностью. Гемодиализ и перитонеальный диализ в сравнении друг с другом имеют свои достоинства и недостатки. Они – не конкурирующие методы: на разных этапах могут с успехом применяться у одного и того же пациента. Постоянное совершенствование методов заместительной почечной терапии позволяет увеличить их эффективность и добиться улучшения результатов лечения. Перспективным направлением является создание компактных носимых устройств для гемо- и перитонеального диализа. Их внедрение позволит более полно моделировать функции естественной почки».

Александра Воднева

фото: Эрдня Бамбушев