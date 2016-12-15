На факультете социальной работы и клинической психологии ВолгГМУ прошёл показательный семинар. Пятикурсники под руководством опытных преподавателей представили различные методики работы с клиентами. Мероприятие было направлено на то, чтобы познакомить младшие курсы и пришедших гостей со способами ведения приема психолога-консультанта.

Каждому из нас рано или поздно приходит в голову мысль о том, чтобы обратиться к психологу. Трудности в семье или на работе, сложности с определением дальнейшего жизненного пути – кажется, что специалист поможет найти выход из любой ситуации. Почти никто достоверно не знает, что происходит за дверью психолога. И эта неизвестность пугает. Да и в нашей стране не принято идти за психологической помощью к специалисту.

Зачем нужно психологическое консультирование? Прежде всего, оно должно ответить на вопросы: какие у человека проблемы и как их можно решить. Некоторые клиент сам не осознает, их еще надо раскрыть, показать. А потом уже как-то с ними научиться работать. Важно понимать, что в данном случае психолог имеет дело со здоровым человеком. Именно поэтому он «консультант», а не «врач».

Чтобы познакомить младшие курсы, а также немного просветить сторонних гостей, студенты-пятикурсники провели интерактивный семинар, на котором представили аудитории самые разнообразные методики. Все показанные способы работы с клиентами разбираются в течение учебного года на занятиях по предмету «Психологическое консультирование».

«В процессе освоения дисциплины столько было интересных открытий, и такое интересное было освоение этих методик! Не хотелось бы, чтобы это оставалось только в аудитории, в которой мы работаем. Хотелось этим поделиться», - рассказывает непосредственный куратор этого мероприятия, преподаватель кафедры общей и клинической психологии ВолгГМУ Рута Кондрашова.

Технологии были представлены самые разнообразные. Например, «Волшебный магазин». Методика проста, рассчитана на группу: каждый участник получает 5 ценностей (бумажки с надписями) и с помощью бартерной системы (ценность на ценность) можно поменяться с другими участниками. С помощью такого простого упражнения человек понимает, что для него действительно дорого, а что играет второстепенную роль, чем можно пожертвовать. Клиенту становится легче расставить приоритеты.

С помощью куклотерапии старшекурсники продемонстрировали, как работать со взрослыми, а как – с детьми. Благодаря игрушкам, которые надеваются на руку, можно помочь раскрыть клиенту его внутренние проблемы и подтолкнуть к нахождению их решения.

Такой элемент консультирования, как запись беседы на видео, позволяет клиентам взглянуть на себя со стороны. Это полезно, например, на семейном приеме, когда каждый из супругов не слышит другого. Также и психолог может во время пересмотра видео заметить упущенные мелочи, которые в дальнейшем сыграют важную роль в решении конфликта.

Студентка Мария Бражникова представила собственную модификацию методики Джин Болен «Богиня в каждой женщине». Существует 7 богинь, под которыми подразумеваются чувства, ощущения и система потребностей. Например, Афродита – богиня любви – выступает как чувственная женщина, носительница творческого начала. Персефона – владычица подземного царства – олицетворяет мамину дочку, восприимчивую особу. И так далее. В каждой есть все эти богини. Когда они начинают сражаться за господство над женщиной, ей необходимо самой решить, какие аспекты ее сущности и в какое время будут доминирующими. Иначе она будет метаться из крайности в крайность. С помощью диаграмм клиентка сама распределяет, как часто и какая богиня в ней преобладает. Наглядное изображение позволяет осознать, какие потребности, возможно неудовлетворены, задавлены, неосознаны. С помощью этой методики клиентки часто приходят к согласию с самой собой, устраняется внутренний дисбаланс.

«Это полезно и самим участникам, потому что вырабатывается навык общения с аудиторией, навык самопрезентации, навык работы с преподавателями, - рассказывает Рута Юргисовна. - А что касается гостей наших – у них еще впереди психологическое консультирование. И когда они видят такой интересный подход к методикам, думаю, они по-другому уже будут откликаться на приглашения на различные образовательные мероприятия в области психологического консультирования, будут понимать, что всё это очень сложно и что надо издалека начинать себя к этому готовить».

Как сказал декан факультета социальной работы и клинической психологии ВолгГМУ, профессор Михаил Волчанский, очень важно, что мероприятие проводится не по одному шаблону. Особенность этого навыка в многовариативности, в разных подходах. Более того, это творческая работа, где каждый психолог-консультант даже на своем рабочем месте может добавлять авторские компоненты. Она обогащает не только пациента в плане решения его проблем, а еще и профессионала.

«Понятно, что это постановочные вещи. Но, на мой взгляд, они очень показательны», - добавляет Рута Юргисовна.

«Если бы у нас была своя университетская или факультетская клиника, в которой мы могли бы отрабатывать свои профессиональные навыки, как это делают лечебники или стоматологи, то было бы проще. Мы бы могли сегодня сюда пригласить настоящих пациентов, и на них показывать эти методики. Тем не менее, если не делать этого вообще, пусть даже демонстрируя друг на друге, то это, наверное, не поможет человеку стать профессионалом, - пояснил Михаил Евгеньевич. - Это не аппаратный метод, здесь нельзя подключить электроды и записать ЭЭГ. Тут всё приходит через интуицию, через общение и через вот этот фундаментальный базис, который дает наш факультет и университет. Вот из этих нескольких составляющих можно получить профессионального консультанта».

Мероприятие уже проводилось в прошлом году. И второй год подряд оно имеет успех среди младших курсов факультета социальной работы и клинической психологии ВолгГМУ, а также у случайных гостей, которым просто интересно послушать про подобные методики. Рута Юргисовна планирует проводить подобные интерактивные семинары и в дальнейшем.

Светлана Клейносова

фото: Ольга Ягнюкова