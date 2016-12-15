Внимание! Профком ВолгГМУ просит сотрудников, интернов, ординаторов, студентов медуниверситета - членов профсоюза получить:

1) билеты на детское представление «В поисках волшебства» 25 декабря 2016 года в ТЮЗе

2) детские новогодние подарки с 19 по 30 декабря 2016 года

Обращаться в профком: по тел. (8442) 38-53-33 или в комн. 5-05.