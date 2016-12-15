|
Лента новостей
Внимание! Профком ВолгГМУ просит сотрудников, интернов, ординаторов, студентов медуниверситета - членов профсоюза получить:
1) билеты на детское представление «В поисках волшебства» 25 декабря 2016 года в ТЮЗе
2) детские новогодние подарки с 19 по 30 декабря 2016 года
Обращаться в профком: по тел. (8442) 38-53-33 или в комн. 5-05.
19.12.16 11:14; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 91;
Подразделение: Объединенный профком сотрудников и студентов
|
Личный кабинет
Ближайшие события
Сегодня, 17:00 Заседание СНО кафедры акушерства и гинекологии 22.12.2016
Завтра, 18:00 Конкурс "Мисс ВолгГМУ - 2016"
24.12.16 14:00 мастер-класс для школьников
19.01.17 10:00 Круглый стол "Снижение частоты кесарева сечения"
Топ 5 новостей за неделю
Топ 5 новостей за месяц
Контактная информация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1
Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28
http://www.volgmed.ru post@volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation