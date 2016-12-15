15 декабря 2016 года в ТРЦ «Пирамида» было проведено соревнование по боулингу в зачет спартакиады «Здоровье» профессорско-преподавательского состава ВолгГМУ. Более 70 представителей различных кафедр и структурных подразделений университета пришли посоревноваться в меткости. В результате двухчасовой упорной борьбы были определены не только победители в личном зачете, но и факультеты, набравшие наибольшее количество очков в этом интересном виде спорта.

Лучшие среди сотрудников - В.И. Чумаков и Е.И. Кочетова. Призерами турнира стали: С.В. Редкозубов, С.А. Умрихин, Е.Ш. Гуляева, И.Л. Демидович, Е.П. Кочергина. Командные места определялись по сумме шести лучших результатов, показанных участниками каждого коллектива. Золото досталось команде лечебного факультета, серебро - команде факультета социальной работы и клинической психологии, бронза – команде медико-биологического факультета.

Завершилась спартакиада награждением победителей и призеров соревнований по всем видам программы. В торжественной обстановке заслуженные награды от профкома получили самые быстрые, сильные, ловкие спортсмены нашего вуза. Украсили праздник своими выступлениями поющие студенты. Однако, самым важным итогом проведенной спартакиады стало определение абсолютного победителя комплексного зачета и лучшей кафедры, которая «Положением» спартакиады выявлялась по сумме показателей: количество представителей кафедры – участников соревнований и количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, занятых сотрудниками кафедры по всем видам программы (в командный зачет идет участие одного члена кафедры в одном виде программы соревнований).

Места в комплексном зачете распределились следующим образом:

1 место завоевал дружный коллектив лечебного факультета (ответственный – ст. преподаватель М.В. Попов),

2 место - педиатрического факультета (ответственный – ст. преподаватель Н.Д. Ткачева),

3 место – медико-биологического факультета (ответственный – ст. преподаватель В.О. Аристакесян).

Самой спортивной признана кафедра физики (заведующая – доцент Светлана Александровна Коробкова), на втором месте – кафедра анатомии человека (заведующий – Александр Иванович Краюшкин), на третьем месте – кафедра психиатрии, наркологии и психиатрии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ (заведующий – Назим Яшарович Оруджев).

Профком и кафедра физической культуры поздравляют победителей и призеров спартакиады «Здоровье». Желают дальнейших успехов на спортивных площадках.

Главный судья, ст. преподаватель М.В. Попов

Главный секретарь, доцент И.А. Ушакова

Фото: В. Н. Морозкин

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Соревнования спартакиады «Здоровье» среди сотрудников ВолгГМУ - 9 декабря 2016

Турнир по боулингу среди сотрудников ВолгГМУ.

Подведение итогов спортивного праздника спартакиады «Здоровье» среди сотрудников ВолгГМУ - 15 декабря 2016